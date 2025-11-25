Отключения света после войны: как долго будут действовать графики для украинцев (видео)

На восстановление энергетических объектов Украины даже в случае прекращения войны уйдет не один год, поскольку инфраструктура очень сильно пострадала от ракетно-дроновых атак ВС РФ.

Это отразится и на потребителях, которые с нетерпением ждут, когда перестанут действовать графики почасовых или аварийных отключений света. Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает в комментарии Новини.LIVE, что на возобновление комфортного режима энергообеспечения уйдет много времени.

"В целом для восстановления системы понадобится лет 7-8. А так, чтобы не ограничивать людей кардинально – где-то от 6 до 10 недель, чтобы выйти на какой-то нормальный режим энергоснабжения", – озвучил он послевоенные перспективы, добавив, что это минимум без больших отключений.

Харченко подчеркнул, что люди смогут получать электричество, но время от времени отключения будут происходить. Этот период может занять от шести до 12 месяцев.

Відео дня

Особенно не обойтись без этого в период морозов, а также периоды летнего зноя, когда в домах и квартирах массово включаются кондиционеры, обогреватели и тому подобное.

"Есть определенные условия, которые будут ограничивать. К сожалению, энергетика существенно пострадала", – констатирует он.

В свою очередь народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее заявлял, что графики отключения будут действовать до конца отопительного сезона.

По его словам, плановые ограничения электроснабжения остаются вынужденной мерой по стабилизации энергосети, а применение графиков позволяет сбалансировать потребление и избежать риска аварий, которые могут произойти при перегрузке системы.

Он добавил, что отключения могут отличаться в зависимости от региона и уровня повреждений энергообъектов. В некоторых областях фиксируются новые атаки на подстанции и линии электропередач, из-за чего восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Напомним, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о больших перепадах напряжения из-за атак РФ.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины сказал о возможном повышении тарифов на свет из-за восстановления энергосистемы.