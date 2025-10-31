Тарифы на свет могут вырасти: НБУ прогнозирует повышение из-за восстановления энергосистемы

Специалисты Национального банка Украины прогнозируют возможный рост тарифов на электроэнергию в 2026 году из-за значительных затрат на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. В октябрьском инфляционном отчете центробанк сообщил, что восстановление энергосетей после российских атак остается одним из ключевых факторов для экономических прогнозов на ближайшие годы.

Как сообщает Национальный банк Украины, в базовом сценарии прогноза учтена постепенная нормализация экономической ситуации и пересмотр стоимости отдельных коммунальных услуг до рыночно обоснованных уровней. В частности, в документе указано, что из-за роста потребностей в финансировании восстановления энергосистемы ожидается частичное повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году.

"В то же время другим техническим предположением прогноза является частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры", — говорится в отчете НБУ.

Центробанк также подчеркнул, что энергетический сектор остается одним из наиболее уязвимых к последствиям войны. В отчете указано, что разрушение генерационных и добывающих мощностей увеличили риски дефицита электроэнергии и повысили потребность в импорте газа и электричества для стабильного прохождения отопительного сезона.

Энергетический сектор остается одним из самых уязвимых к войне

"В 2026 году оценка дефицита электроэнергии повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", — отметили специалисты Национального банка.

Вместе с тем, НБУ прогнозирует, что во втором полугодии 2026 года начнется постепенное приведение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду до экономически обоснованных уровней, необходимых для поддержания энергетической устойчивости страны.

Напомним, в предыдущих отчетах Национальный банк предупреждал, что война и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры создают существенный риск нестабильности энергорынка. Восстановление мощностей, по оценкам регулятора, потребует дополнительных финансовых ресурсов и может сказаться на динамике потребительских цен в 2026 году.

