Тарифи на світло можуть зрости: НБУ прогнозує підвищення через відновлення енергосистеми

Фахівці Національного банку України прогнозують можливе зростання тарифів на електроенергію у 2026 році через значні витрати на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. У жовтневому інфляційному звіті центробанк повідомив, що відновлення енергомереж після російських атак залишається одним із ключових чинників для економічних прогнозів на найближчі роки.

Як повідомляє Національний банк України, у базовому сценарії прогнозу враховано поступову нормалізацію економічної ситуації та перегляд вартості окремих комунальних послуг до ринково обґрунтованих рівнів. Зокрема, у документі зазначено, що через зростання потреб у фінансуванні відбудови енергосистеми очікується часткове підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2026 році.

"Водночас іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури", — йдеться у звіті НБУ.

Центробанк також наголосив, що енергетичний сектор залишається одним із найбільш вразливих до наслідків війни. У звіті зазначено, що руйнування генераційних і видобувних потужностей збільшили ризики дефіциту електроенергії та підвищили потребу в імпорті газу й електрики для стабільного проходження опалювального сезону.

Енергетичний сектор залишається одним із найбільш вразливих до війни Фото: НБУ

"У 2026 році оцінку дефіциту електроенергії підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність", — зазначили фахівці Національного банку.

Разом із тим, НБУ прогнозує, що в другому півріччі 2026 року розпочнеться поступове приведення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду до економічно обґрунтованих рівнів, необхідних для підтримання енергетичної стійкості країни.

Нагадаємо, у попередніх звітах Національний банк попереджав, що війна та постійні обстріли енергетичної інфраструктури створюють суттєвий ризик нестабільності енергоринку. Відновлення потужностей, за оцінками регулятора, вимагатиме додаткових фінансових ресурсів і може позначитися на динаміці споживчих цін у 2026 році.

