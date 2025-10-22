Тарифи на електроенергію в Україні: у Кабміні відповіли, чи зміняться вони

Вартість електроенергії для населення в Україні цієї зими залишиться без змін.

Кабінет міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на електроенергію до 30 квітня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Таким чином, українці під час опалювального сезону платитимуть 4,32 грн. за кВт⋅год. Якщо лічильник двозонний (тариф "День-ніч"), то з 23:00 до 07:00 години тариф становитиме 2,16 грн за кВт⋅год.

Пільгова ціна на електроенергію збережеться і для споживачів з електричним опаленням.

"Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт-год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт-год, а за споживання понад встановлений ліміт ціна — 4,32 грн за кВт-год", — пояснила глава уряду.

За її словами, це — частина комплексної програми підтримки українців узимку.

Востаннє ціну на електроенергію в Україні піднімали 1 червня 2024 року.

14 жовтня 2025 року Кабінет міністрів продовжив строки дії положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу щодо постачання газу побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем, постачальнику "останньої надії" та виробникам електричної енергії з газу із 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026-го.

Нагадаємо, ЗС РФ продовжують цілеспрямовано вибивати енергооб'єкти в Україні, щоб залишити людей без тепла і газу. Унаслідок обстрілу 22 жовтня "Укренерго" в регіонах, де раніше застосовували аварійні вимкнення, починаючи з 16:00, запровадило графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

До цього графіки вимкнення світла було запроваджено тільки в частині регіонів України, а в інших областях застосовували екстрені вимкнення.