Тарифы на электроэнергию в Украине: в Кабмине ответили, изменятся ли они

Стоимость электроэнергии для населения в Украине этой зимой останется без изменений.

Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ВСО) на электроэнергию до 30 апреля 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Таким образом, украинцы во время отопительного сезона будут платить 4,32 грн. за кВт⋅час. Если счетчик двухзонный (тариф "День-ночь"), то с 23:00 до 07:00 часов тариф составит 2,16 грн за кВт⋅час.

Льготная цена на электроэнергию сохранится и для потребителей с электрическим отоплением.

"Так, за объем потребления до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт·ч, а за потребление сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт·ч", — объяснила глава правительства.

По ее словам, это – часть комплексной программы поддержки украинцев зимой.

Последний раз цену на электроэнергию в Украине поднимали 1 июня 2024 года.

14 октября 2025 год Кабинет министров продлил сроки действия положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем, поставщику "последней надежды" и производителям электрической энергии из газа с 31 октября 2025 года по 31 марта 2026-го.

Напомним, ВС РФ продолжают целенаправленно выбивать энергообъекты в Украине, чтобы оставить людей без тепла и газа. В результате обстрела 22 октября "Укрэнерго" в регионах, где ранее применяли аварийные отключения, начиная с 16:00, ввели графики почасовых отключений (ГПО).

До этого графики отключения света были введены только в части регионов Украины, а в других область применялись экстренные отключения.