Чому вдень відключень світла більше, ніж вночі: в ДТЕК назвали причину

В ДТЕК пояснили, що вночі споживання електроенергії значно мене, ніж удень. Зранку навантаження на енергосистему зростає, і енергетики вимушені вимикати світло, щоб утримати баланс.

Відео з роз'ясненнями щодо графіків відключень світла в Україні опубліковане в офіційному Telegram-каналі ДТЕК 4 грудня. В компанії пояснили, що єдиною причиною, чому вночі дають більше світла, ніж удень, є набагато менше споживання.

"Після опівночі більшість промисловості та офісів не працюють. Люди сплять, і споживання суттєво зменшується, тому вночі можна менше вимикати світло", — розповіли в ДТЕК.

Ранок і вечір навпаки є піковими годинами навантаження на енергосистему, оскільки в цей час люди активно користуються побутовими приладами. У цей час застосовуються відключення світла за графіками для утримання балансу та недопущення аварій.

Відео дня

"Тому ніч — це час, коли світла вистачає більшій кількості людей, а вдень і ввечері — кожен кіловат на рахунку", — резюмували в ДТЕК.

Що відомо про відключення світла в Україні

Заступник міністра енергетики Микола Колісник 3 грудня розповів, що мови про скасування графіки відключень світла в Україні поки не йде, проте на сьогодні енергетики намагаються домогтися прогнозованості.

Народна депутатка України від фракції "Голос" і членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун 27 листопада казала, що ситуація з відключеннями світла далі можуть погіршитися через похолодання.