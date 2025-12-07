В "Укренерго" попередили, як довго не буде світла 8 грудня

Ситуація в українській енергетиці після чергових ракетно-дронових атак ЗС РФ на енергооб'єкти залишається важкою.

У зв'язку з цим 8 грудня в усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, заявили в "Укренерго".

Як і 7 грудня, у понеділок графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг, тобто світла не буде по 12-16 годин залежно від регіону та черги.

Для промислових споживачів протягом доби актуальними залишаються графіки обмеження потужності.

Оскільки ситуація з відключеннями може змінюватися протягом дня, абонентам рекомендується відстежувати оновлення графіків на сайтах регіональних обленерго.

Тих же, у кого електрика буде, енергетики просять використовувати її економно.

Останнім часом Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше цілеспрямовано атакуючи об'єкти, які раніше вважалися недоторканними через їхню критичну роль у забезпеченні життя мільйонів громадян.

Оглядач BILD Юліан Рьопке констатує, що окупанти б'ють по залізницях, медичних складах, а також продовжують знищувати енергетику, щоб зробити життя людей максимально нестерпним у зимовий період.

"Російські безпілотники, ракети та крилаті ракети продовжують щодня атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через зруйновану електромережу жителі багатьох регіонів України змушені обходитися без електроенергії по 12-16 годин на добу", — написав він.

У свою чергу ЗС РФ продовжують терор. Російські війська в ніч на 7 грудня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичних і промислових об'єктах Полтавської області.

Раніше в "Укренерго" попереджали, що з відключеннями по 12 і більше годин українцям, можливо, доведеться жити тижнями.

