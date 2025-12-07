Удар по об'єктах енергетики на Полтавщині: з'явилися фото наслідків атаки, — ДСНС

Російські війська в ніч на 7 грудня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичних і промислових об'єктах Полтавської області. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі, які рятувальники ліквідовують досі.

Удари припали на об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури Полтавщини, повідомляє пресслужба ДСНС. Кілька осередків загоряння вдалося локалізувати та загасити, проте роботи тривають.

До ліквідації наслідків залучено 190 співробітників ДСНС і 50 одиниць техніки.

Співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атаки 7 грудня Фото: ДСНС

У містах Кременчук і Горішні Плавні відзначаються серйозні перебої в електропостачанні. Це безпосередньо впливає на роботу систем тепло- і водопостачання.

Частина критично важливих об'єктів підтримують роботу за рахунок генераторів.

За інформацією обласної військової адміністрації, атака Збройних сил РФ супроводжувалася прямими влучаннями та падінням уламків збитих дронів. Пошкоджено технічне обладнання, а також господарську споруду на території приватного домоволодіння.

Відео дня

Тим часом про жертв і постраждалих на момент публікації не повідомлялося.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Кременчуку Полтавської області. Повідомлялося про групу ударних БПЛА типу "Шахед", а також застосування балістичних ракет.

Увечері 6 грудня ЗС РФ укотре атакували Україну десятками груп ударних дронів, які летіли в різних напрямках. Під удар повторно потрапив Фастів, де пролунали близько десятка потужних вибухів.