Удар по объектам энергетики на Полтавщине: появились фото последствий атаки, – ГСЧС

Российские войска в ночь на 7 декабря нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по энергетическим и промышленным объектам Полтавской области. В результате атаки возникли масштабные пожары, которые спасатели ликвидируют до сих пор.

Удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры Полтавщины, сообщает пресс-служба ГСЧС. Несколько очагов возгорания удалось локализовать и потушить, однако работы продолжаются.

К ликвидации последствий привлечены 190 сотрудников ГСЧС и 50 единиц техники.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки 7 декабря Фото: ГСЧС

В городах Кременчуг и Горишние Плавни отмечаются серьезные перебои в электроснабжении. Это напрямую влияет на работу систем тепло- и водоснабжения.

Часть критически важных объектов поддерживают работу за счет генераторов.

По информации областной военной администрации, атака Вооруженных сил РФ сопровождалась прямыми попаданиями и падением обломков сбитых дронов. Повреждено техническое оборудование, а также хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Между тем о жертвах и пострадавших на момент публикации не сообщалось.

Напомним, в ночь на 7 декабря Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Кременчугу Полтавской области. Сообщалось о группе ударных БПЛА типа “Шахед”, а также применении баллистических ракет.

Вечером 6 декабря ВС РФ в очередной раз атаковали Украину десятками групп ударных дронов, которые летели в разных направлениях. Под удар повторно попал Фастов, где прозвучали около десятка мощных взрывов.