Сигареты и сладкие напитки: какие товары могут ощутимо подорожать в 2026 году

В 2026 году украинцев ожидают новые налоги и повышенные акцизы, которые напрямую повлияют на стоимость горючего, табачных изделий и сладких напитков.

Related video

Такие изменения предусматривают рост доходов казны на 402 миллиарда гривен. Значительную часть дополнительных поступлений планируется получить благодаря пересмотру налоговой политики и постепенному приближению ставок к нормам ЕС. Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год

В частности, акциз на сигареты вырастет с 58 до 61 евро за тысячу штук, а минимальное налоговое обязательство увеличится с 78 до 82 евро. Подорожают и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭНы), хоть и несущественно — с 70,4 до 70,8 евро. А акцизы на алкоголь в 2026 году останутся без изменений.

Существенное повышение коснется горючего: акциз на бензин поднимут до 300 евро за тысячу литров (плюс 1,37 грн на каждом литре), на дизель – до 253,8 евро (плюс почти 3 грн), а на сжиженный газ – до 198 евро (плюс 1,2 грн). В то же время, правительство планирует продолжать постепенный рост ставок до 2028 года, чтобы довести их до уровня, закрепленного директивами ЕС. Это означает подорожание не только горючего, но и других товаров и услуг, в себестоимости которых горючее играет немаловажную роль.

Кроме того, в бюджете учли новые налоги, которые еще предстоит утвердить. Речь идет об акцизе на подслащенные и ароматизированные напитки, а также налог на продажи через цифровые платформы типа OLX. Только последнего ожидают по меньшей мере 14 миллиардов гривен. Дополнительным источником доходов останется повышенная ставка военного сбора в размере 5%, которая и дальше будет распространяться на предпринимателей и компании на упрощенной системе.

Ранее Фокус сообщал, что с середины октября в Украине ожидается существенное повышение цен на продукты питания. Подорожание охватит почти все категории — от овощей и мяса до молочных продуктов и подсолнечного масла. Наибольший рост прогнозируется именно для масла — около 40%.

Также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что среднегодовой курс доллара в Украине в 2026 году пока оценивают на уровне 44,7 гривны. В то же время по прогнозам Европейской Бизнес Ассоциации, бизнес ожидает курс примерно на уровне 46 гривен за доллар.