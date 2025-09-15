Могут возникнуть проблемы: Гетманцев рассказал, каким будет курс доллара в Украине в 2026 году

В бюджете Украины заложили курс доллара на уровне менее 45 гривен. Бизнес ожидает снижение цены национальной валюты до 46 гривен за доллар.

Related video

Среднегодовой курс доллара в Украине находится на уровне 44,7 гривен. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью агентству "РБК Украина".

При этом Европейская Бизнес Ассоциация сообщала, что средний курс доллара по ожиданиям бизнеса составляет 46 гривен за доллар. В 2025 году ожидания были на уровне 44 гривен, а в 2024-м — 41 гривна.

"Могут быть разные оценки бизнеса. В бюджетной декларации у нас среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар", — отметил Гетманцев.

Нардеп говорит, что у Нацбанка Украины достаточно большие резервы и этот факт положительно влияет на курс доллара. Однако имеются проблемы с торговым балансом, которые компенсируются международными вливаниями, добавил Гетманцев.

"Если она будет ритмична, никакого давления на курс не будет. Если возникнут проблемы с международной помощью, будут и проблемы с курсом. Пока такие риски не высоки", — объяснил он.

Однако журналисты отмечают, что Украине нужно найти на 2026 год дополнительно минимум 10 млрд долларов международной помощи. Если этой суммы не будет, могут возникнуть курсовые проблемы.

"Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года. Эта разница и база, на которой они будут верстать бюджет", — подчеркнул глава финкомитета.

Напомним, гривна недавно укрепила позиции по отношению к доллару. На курс доллара влияет его ослабление к евро и другим валютам.

Фокус ранее подсчитал затраты украинцев на жизнь в крупных городах Украины. Комфортная жизнь в областном для семьи с ребенком школьного возраста с арендой жилья обойдется минимум в 40 тыс. гривен в месяц.