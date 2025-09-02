Курс доллара стабилизируется: в НБУ объяснили, почему гривна укрепляется по отношению к доллару

Национальный банк Украины опроверг слухи о том, что гибкий валютный курс автоматически означает девальвацию гривны.

В последние недели гривна даже демонстрировала укрепление по отношению к доллару США. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом ключевая роль гибкого курса заключается не в ослаблении валюты, а в способности смягчать влияние внешних и внутренних шоков на экономику.

"Гибкость курса — это возможность движения в обе стороны, а не обязательная девальвация", — подчеркнул Николайчук.

Он добавил, что оценивать устойчивость гривны следует не только по отношению к доллару, но и к корзине валют стран — основных торговых партнеров. На ситуацию также влияет ослабление американской валюты по отношению к евро и другим мировым валютам.

НБУ продолжает придерживаться политики, направленной на достижение инфляционной цели в 5%. Для этого регулятор сочетает продажу валюты для удовлетворения спроса с пополнением резервов за счет международной помощи.

Николайчук также опроверг предположения о том, что девальвация может быть инструментом для финансирования бюджета или регулирования внешней торговли. По его словам, валютные интервенции НБУ в первую очередь направлены на стабилизацию рынка и обеспечение потребностей оборонного сектора.

Курс евро в Украине в конце июня поставил рекорд, поднявшись до 48,20 гривен. А доллар с апреля терял позиции.