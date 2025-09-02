Курс долара стабілізується: в НБУ пояснили, чому гривня зміцнюється щодо долара

Національний банк України спростував чутки про те, що гнучкий валютний курс автоматично означає девальвацію гривні.

Останніми тижнями гривня навіть демонструвала зміцнення щодо долара США. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому ключова роль гнучкого курсу полягає не в ослабленні валюти, а в здатності пом'якшувати вплив зовнішніх і внутрішніх шоків на економіку.

"Гнучкість курсу — це можливість руху в обидва боки, а не обов'язкова девальвація", — підкреслив Ніколайчук.

Він додав, що оцінювати стійкість гривні слід не тільки по відношенню до долара, а й до кошика валют країн — основних торговельних партнерів. На ситуацію також впливає ослаблення американської валюти щодо євро та інших світових валют.

НБУ продовжує дотримуватися політики, спрямованої на досягнення інфляційної цілі в 5%. Для цього регулятор поєднує продаж валюти для задоволення попиту з поповненням резервів за рахунок міжнародної допомоги.

Ніколайчук також спростував припущення про те, що девальвація може бути інструментом для фінансування бюджету або регулювання зовнішньої торгівлі. За його словами, валютні інтервенції НБУ насамперед спрямовані на стабілізацію ринку і забезпечення потреб оборонного сектора.

Курс євро в Україні наприкінці червня поставив рекорд, піднявшись до 48,20 гривень. А долар з квітня втрачав позиції.