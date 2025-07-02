Что покупать, а что продавать: эксперты дали советы украинцам, куда сейчас вкладывать деньги

Эксперты сошлись в том, что среди иностранных валют сейчас удачное время, чтобы вкладываться в доллары. Однако есть еще один вариант, к которому все чаще обращаются украинцы — покупать золото.

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Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует постепенно накапливать наличные в валюте с расчетом на то, что в 2026 году курс доллара может в один момент подскочить. С рекомендацией запасаться долларами согласен и председатель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, как известно из материала ТСН.

По его словам, лучше вкладываться в доллар, пока тот дешевеет, и не гоняться за евро, курс которого достиг максимума. Кроме того, по данным Нацбанка, в этом году заметно вырос спрос на банковские металлы, в первую очередь — на золото. С начала 2025 года украинцы приобрели в банках почти 230 килограммов золотых слитков, их общая сумма достигает почти 22,5 миллиона долларов.

"Предположив, что средний вес одного приобретенного слитка имеет 20 г, будем иметь около 11500 проданных слитков. Это немного, но характерно изменение тренда: в прошлом году, когда цены на золото были сравнительно низкими, украинцы сдавали золото и покупали доллары. А стоило делать наоборот. За последние полгода цена золота выросла на 25%", — пояснил Забловский.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также подтвердил, что украинцы начали больше инвестировать в золото. Однако, по его оценке, этот финансовый инструмент имеет недостатки: длительное время окупаемости и доступность не каждому, ведь начальные инвестиции достигают 52-55 тысяч гривен — столько стоит слиток в 10 граммов.

"Золото стоит покупать по правилу "приобрел и забыл", причем забыл лет на десять. Поэтому для широкой общественности мой совет таков: зарабатывать за более короткий промежуток времени на гривне. То есть на краткосрочных банковских депозитах сроком действия 90-100 дней и облигациях внутреннего государственного займа — ОВГЗ. Покупать доллары можно для диверсификации инвестиционного портфеля, а евро — если их использовать в ближайшее время как средство расчета, например, при поездках в Европу", — порекомендовал Пендзин.

Продавать доллары без крайней необходимости эксперты не советуют. Продажа евро они допускают, но в случае, если валюта была убрана не позднее, чем год назад, когда курс составлял примерно 40 гривен. В таком случае продажа даст прибыль минимум 20% годовых, а это больше, чем доход от ОВГЗ и гривневых депозитов.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Минфин обещает в течение ближайших трех лет отменить или значительно ослабить банковскую тайну в Украине. Правительство стремится дать налоговой службе внесудебный доступ к информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Также парламентарий рассказал, какие новые налоги планируются в Украине и каковы прогнозы Минфина по увеличению прожиточного минимума и минимальной зарплаты.