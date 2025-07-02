Що купувати, а що продавати: експерти дали поради українцям, куди зараз вкладати гроші

Експерти зійшлися у тому, що з-поміж іноземних валют нині вдалий час, щоб вкладатись у долари. Однак є ще один варіант, до якого все частіше звертаються українці — купувати золото.

Related video

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин радить поступово накопичувати готівку у валюті з розрахунком на те, що у 2026 році курс долара може в один момент підскочити. З рекомендацією запасатись доларами згоден і голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, як відомо з матеріалу ТСН.

З його слів, краще вкладатись у долар, поки той дешевшає, і не ганятися за євро, курс якого досяг максимуму. Окрім того, за даними Нацбанку, у цьому році помітно зріс попит на банківські метали, в першу чергу — на золото. З початку 2025 року українці придбали у банках майже 230 кілограмів золотих зливків, їхня загальна сума сягає майже 22,5 мільйона доларів.

"Припустивши, що середня вага одного придбаного зливка має 20 г, матимемо близько 11500 проданих зливків. Це небагато, але характерна зміна тренду: торік, коли ціни на золото були порівняно низькими, українці здавали золото і купували долари. А варто було робити навпаки. За останні пів року ціна золота зросла на 25%", — пояснив Забловський.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також підтвердив, що українці почали більше інвестувати у золото. Однак, за його оцінкою, цей фінансовий інструмент має недоліки: тривалий час окупності й доступність не кожному, адже початкові інвестиції сягають 52-55 тисяч гривень — стільки коштує злиток у 10 грамів.

"Золото варто купувати за правилом "придбав і забув", причому забув років на десять. Тому для широкого загалу моя порада така: заробляти за коротший проміжок часу на гривні. Тобто на короткострокових банківських депозитах терміном дії 90-100 днів та облігаціях внутрішньої державної позики — ОВДП. Купувати долари можна для диверсифікації інвестиційного портфеля, а євро — якщо їх використати найближчим часом як засіб розрахунку, наприклад, при поїздках у Європу", — порекомендував Пендзин.

Продавати долари без нагальної потреби експерти не радять. Продаж євро вони допускають, але у випадку, якщо валюта була прибрана не пізніше, ніж рік тому, коли курс становив приблизно 40 гривень. В такому разі продаж дасть прибуток щонайменше 20% річний, а це більше, ніж дохід від ОВДП і гривневих депозитів.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Мінфін обіцяє протягом найближчих трьох років скасувати або значно послабити банківську таємницю в Україні. Уряд прагне дати податковій службі позасудовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках платників податків.

Також парламентар розповів, які нові податки плануються в Україні і які прогнози Мінфіну щодо збільшення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати.