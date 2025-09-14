Фокус подсчитал стоимость жизни в крупном городе Украины во время войны с учетом расходов на жилье, электроэнергию, воду, отопление и покупки продуктов, а также спросил у экспертов, насколько высокими будут зимние расходы граждан.

Для комфортной жизни в областном центре Украины семье с ребенком школьного возраста, которая арендует жилье, в сентябре 2025 года нужно не менее 40 тысяч гривен в месяц, в зависимости от места проживания и уровня потребления и требований к образу жизни. Тем, кто имеет собственное жилье, намного легче. В то же время не только аренда дорожает. По данным Госстата, основные продукты в Украине за год прибавили в цене треть. Рост коснулся почти всех категорий. Фокус расспросил экспертов об общей тенденции подорожания жизни в Украине и инфляционных факторах, которые влияют на бюджет каждой семьи.

Стоимость жизни в Украине 2025: сколько денег в месяц нужно семье для комфортного проживания

Украинцы привыкли считать деньги. И хотя официальная статистика время от времени фиксирует дефляцию или замедление инфляции, стоимость жизни выросла настолько, что даже средний класс испытывает постоянное давление. Фокус оценил, сколько реально стоит жизнь семьи из двух взрослых и одного ребенка в 2025 году.

Расходы семьи с ребенком школьного возраста. Данные по состоянию на сентябрь 2025 года Фото: Фокус

Как видно из инфографики Фокуса, аренда жилья забирает значительную часть бюджета, иногда даже больше продуктовой корзины на семью и расходов на ребенка-школьника. Для молодых семей аренда часто поглощает половину месячного дохода.

Жилье дорожает: как изменилась цена аренды

По данным Госстата и специализированных порталов, арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве или Львове в 2025 году дороже жилья в других городах — Черновцах, Черкассах, Виннице или Харькове. Так, аренда жилья в крупных городах выросла на 15-20% за год. В Киеве снять двухкомнатную квартиру семья может за 15-25 тыс. грн, в Днепре средняя цена 2-комнатной — 16 тыс. грн, средняя цена 2-комнатной квартиры во Львове — 15-21 тыс грн, в Одессе — от 11 тыс. грн, в Харькове и Запорожье — от 7 тыс. грн.

Цены держатся высокие из-за спроса на небольшие квартиры, в Киеве и западных городах имеет влияние на тарифы арендодателей количество переселенцев, ищущих жилье, тогда как в других регионах (на юге или востоке) владельцы жилья могут делать скидки, учитывая невысокий запрос от потенциальных арендаторов.

Цены держатся высокие из-за спроса на небольшие квартиры Фото: Getty

Коммунальные расходы: куда идут тарифы и платежи

Коммуналка — еще одна больная тема украинцев, ведь стоимость растет. Как предупредил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, газ по 7,98 грн за куб — это временная цена. В 2025 году возможно повышение до 10-12 грн, а в перспективе — до более 20 грн. Электроэнергия, вероятно, также будет дорожать: с нынешних 2,64-4,8 грн/кВт-ч может вырасти до 7-9 грн.

Кроме повышения тарифов, украинцы могут снова этой осенью и зимой столкнуться с блэкаутами, ограниченным газоснабжением в дома и графиками отключений электроэнергии. Особенно Попенко предупредил жителей крупных городов, ведь там невозможно децентрализовать отопление.

В августе и в начале сентября украинцы радуются, ведь наступил период низких цен, в частности на овощи

"Готовьтесь, пожалуйста, к отопительному сезону. Ситуация сложная не только с обеспечением энергетикой, а и с обеспечением газом... По моим личным расчетам, пока что 12,5 млрд куб мы можем набрать. Но опять возвращаюсь к цифрам. 13,2 млрд, цифра, которую назвали наши власть имущие, это ровно та цифра, которая была у нас в прошлом году на 1 ноября. Этой цифры, 13,2 млрд, нам хватило в прошлом году до 1 февраля. А с 1 февраля мы уже покупали по 600, по 800 долларов", — отметил эксперт.

Со ссылкой на письмо Минэкономики, он предположил, что в 2026 году ежегодно тарифы на электроэнергию для населения будут повышать на 20% в течение трех лет.

Эксперт также отметил, что после обстрелов по энергосистеме, которые РФ не прекращала, некоторые украинцы уже временно оказались без газоснабжения и электричества.

"Из-за попадания российскими "Шахедами" в газовую инфраструктуру часть Киевской области два дня была без газа (атака РФ 8 сентября — ред). В восьми населенных пунктах Обуховского района 8 и 9 сентября не было газоснабжения. В общем газ был отключен для 8,093 тысяч абонентов", — напомнил Олег Попенко.

В октябре цены на овощи и фрукты вырастут на фоне роста цен Фото: УНИАН

Цены в Украине 2025: временное затишье перед ростом

В августе и в начале сентября украинцы радуются, ведь наступил период низких цен, в частности на овощи. Действительно, традиционно в Украине в августе наблюдается период низких цен на овощи благодаря новому урожаю, и этот год не стал исключением. Официальная статистика зафиксировала снижение стоимости продуктов питания. Но, как отмечают экономические аналитики, эта тенденция не является долгосрочной.

"Однако, не стоит рассчитывать, что конечные потребительские цены будут стабильными, поэтому базовый прогноз предусматривает новую волну умеренной инфляции в октябре и ноябре", — отметил в комментарии Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Важно

На рынке дешевеют овощи и крупы: НБУ объяснил, что влияет на инфляцию

Экономист Олег Пендзин одновременно акцентирует на хорошем урожае, а вместе с этим и на относительно стабильных ценах.

"Никаких ценовых потрясений осенью 2025 года я не ожидаю. Мы видим, что в этом году урожай будет неплохой, поэтому цены на основные продукты, которые формируются на внутреннем рынке, будут стабильными", — сказал он.

В частности, по словам экономиста, цены на хлеб и муку будут оставаться стабильными, чему способствует хороший урожай зерновых, обеспечивающий внутренний рынок.

Что касается овощей и фруктов, то после окончания сезона цены на них, безусловно, вырастут. Но благодаря хорошему урожаю этот рост не будет таким драматичным, как в прошлые годы.

Цены на продукты пойдут вверх уже осенью Фото: Getty Images

Эксперт об инфляции: чего ждать до конца 2025 года

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечает, что на экономику следует смотреть шире, учитывая риски безопасности: "Главное: два месяца подряд фиксируется месячная дефляция, но дальше цены вернутся к росту. Фокус — на рисках безопасности".

Основными драйверами роста цен в октябре и ноябре станут:

продукты питания, ведь сезонный эффект от урожая будет ослабевать, а цены на "борщевой набор" могут вырасти из-за погодных и логистических рисков.

топливо, ведь цены на топливо будут зависеть от курса валют и мировых цен на нефть.

коммунальные тарифы, ведь цены на коммунальные услуги для населения остаются стабильными благодаря мораторию. Однако, в случае его отмены "показатель инфляции достаточно заметно увеличится".

В целом, по словам экспертов, текущие экономические тенденции остаются в пределах базового прогноза.

После укрепления почти до 41 грн за доллар гривна возвращается к росту. И здесь фактор движения не проинфляционный, поскольку большинство импортеров и так заложили курс 44 грн за доллар в цене продажи. Главное чтобы евро открывалось против гривны

"По результатам года ожидаю инфляцию на уровне 10,7%. Среднегодовая годовая инфляция — около 13,4%", — делится своим прогнозом Шевчишин.

В то же время, существуют и значительные риски. Крупнейшими из них аналитики считают атаки на критическую инфраструктуру, дефицит рабочих, и изменения курса валют.

"После укрепления почти до 41 грн за доллар гривна возвращается к росту. И здесь фактор движения не проинфляционный, поскольку большинство импортеров и так заложили курс 44 грн за доллар в цене продажи. Главное чтобы евро открывалось против гривны", — отметил Андрей Шевчишин.

По его прогнозу, украинцам все же следует ожидать курса доллара до 44 грн.

"Из-за фундаментальной слабости доллар до конца 2025 года выйдет в зону 43-44 грн, однако главным игроком который поставит финальную точку куда пойдет рынок будет НБУ, он имеет все рычаги чтобы сдержать доллар ниже 42-х грн, и может, при необходимости, "пропустить" его выше 45-ти грн", — прокомментировал Фокусу ситуацию Андрей Шевчишин.