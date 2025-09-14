Фокус підрахував вартість життя у великому місті України під час війни з урахуванням витрат на житло, електроенергію, воду, опалення та купівлі продуктів, а також запитав у експертів, наскільки високими будуть зимові витрати громадян.

Для комфортного життя в обласному центрі України родині з дитиною шкільного віку, яка орендує житло, у вересні 2025 року потрібно не менше 40 тисяч гривень на місяць, залежно від місця проживання та рівня споживання і вимог до способу життя. Тим, хто має власне помешкання, набагато легше. Водночас не лише оренда дорожчає. За даними Держстату, основні продукти в Україні за рік додали в ціні третину. Зростання торкнулося майже всіх категорій. Фокус розпитав експертів про загальну тенденцію здорожчання життя в Україні та інфляційні чинники, які впливають на бюджет кожної родини.

Вартість життя в Україні 2025: скільки грошей на місяць потрібно родині для комфортного проживання

Українці звикли рахувати гроші. І хоча офіційна статистика час від часу фіксує дефляцію чи сповільнення інфляції, вартість життя зросла настільки, що навіть середній клас відчуває постійний тиск. Фокус оцінив, скільки реально коштує життя родини з двох дорослих і однієї дитини у 2025 році.

Витрати родини з дитиною шкільного віку. Дані станом на вересень 2025 Фото: Фокус

Як бачимо з інфографіки Фокусу, оренда житла забирає значну частину бюджету, подекуди навіть більшу за продуктовий кошик на родину та витрати на дитину-школяра. Для молодих сімей оренда часто поглинає половину місячного доходу.

Житло дорожчає: як змінилась ціна оренди

За даними Держстату й спеціалізованих порталів, орендувати двокімнатну квартиру в Києві чи Львові 2025 року дорожче за житло в інших містах — Чернівцях, Черкасах, вінниці чи Харкові. Так, оренда житла у великих містах зросла на 15-20% за рік. У Києві зняти двокімнатну квартиру родина може за 15-25 тис. грн, у Дніпрі середня ціна 2-кімнатної — 16 тис. грн., середня ціна 2-кімнатного помешкання у Львові — 15-21 тис грн., в Одесі — від 11 тис. грн., у Харкові та Запоріжжі — від 7 тис. грн.

Ціни тримаються високо через попит на невеликі квартири, у Києві та і західних містах має вплив на тарифи орендодавців кількість переселенців, що шукає помешкання, тоді як в інших регіонах (на півдні чи сході) власники житла можуть робити знижки з огляду на невисокий запит від потенційних орендарів.

Ціни тримаються високо через попит на невеликі квартири Фото: Getty

Комунальні витрати: куди ідуть тарифи і платежі

Комуналка — ще одна болюча тема українців, адже вартість зростає. Як попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, газ по 7,98 грн за куб — це тимчасова ціна. 2025 року можливе підвищення до 10-12 грн, а в перспективі — до понад 20 грн. Електроенергія, ймовірно, також дорожчатиме: з нинішніх 2,64-4,8 грн/кВт·год може зрости до 7-9 грн.

Окрім підвищення тарифів, українці можуть знову цієї осені та зими зіткнутися із блекаутами, обмеженим газопостачанням до осель та графіками відключень електроенергії. Особливо Попенко попередив мешканців великих міст, адже там неможливо децентралізувати опалення.

У серпні та на початку вересня українці тішаться, адже настав період низьких цін, зокрема на овочі

"Готуйтеся, будь ласка, до опалювального сезону. Ситуація складна не тільки з забезпеченням енергетикою, а і з забезпеченням газом… За моїми особистими розрахунками, поки що 12,5 млрд куб ми можемо набрати. Але знову повертаюся до цифр. 13,2 млрд, цифра, яку назвали наші можноволадці, це рівно та цифра, яка була у нас торік на 1 листопада. Цієї цифри, 13,2 млрд, нам вистачило торік до 1 лютого. А від 1 лютого ми вже купували по 600, по 800 доларів", — зазначив експерт.

Із посиланням на лист Мінекономіки, він припустив, що 2026 року щорічно тарифи на електроенергію для населення підвищуватимуть на 20% протягом трьох років.

Експерт також зауважив, що після обстрілів по енергосистемі, які РФ не припиняла, деякі українці вже тимчасово опинилися без газопостачання та електрики.

"Через попадання російськими "Шахедами" в газову інфраструктуру частина Київської області два дні була без газу (атака РФ 8 вересня — ред). У восьми населених пунктах Обухівського району 8 та 9 вересня не було газопостачання. Загалом газ було відключено для 8,093 тисяч абонентів", — нагадав Олег Попенко.

У жовтні ціни на овочі та фрукти зростуть Фото: УНІАН

Ціни в Україні 2025: тимчасове затишшя перед зростанням

У серпні та на початку вересня українці тішаться, адже настав період низьких цін, зокрема на овочі. Дійсно, традиційно в Україні у серпні спостерігається період низьких цін на овочі завдяки новому врожаю, і цей рік не став винятком. Офіційна статистика зафіксувала зниження вартості продуктів харчування. Але, як зазначають економічні аналітики, ця тенденція не є довгостроковою.

"Проте, не варто розраховувати, що кінцеві споживчі ціни будуть стабільними, тому базовий прогноз передбачає нову хвилю помірної інфляції у жовтні та листопаді", — зауважив у коментарі Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Економіст Олег Пендзин водночас акцентує на гарному врожаї, а разом з цим і на відносно стабільних цінах.

"Жодних цінових потрясінь восени 2025 року я не очікую. Ми бачимо, що цього року врожай буде непоганий, тому ціни на основні продукти, які формуються на внутрішньому ринку, будуть стабільними", — сказав він.

Зокрема, за словами економіста, ціни на хліб та борошно залишатимуться стабільними, чому сприяє хороший врожай зернових, що забезпечує внутрішній ринок.

Щодо овочів та фруктів, то після закінчення сезону ціни на них, безумовно, зростуть. Але завдяки хорошому врожаю це зростання не буде таким драматичним, як за минулих років.

Ціни на продукти підуть вгору вже восени Фото: Getty Images

Експерт про інфляцію: чого чекати до кінця 2025 року

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин наголошує, що на економіку слід дивитися ширше, зважаючи на безпекові ризики: "Головне: два поспіль місяці фіксується місячна дефляція, але далі ціни повернуться до зростання. Фокус — на безпекових ризиках".

Основними драйверами зростання цін у жовтні та листопаді стануть:

продукти харчування, адже сезонний ефект від врожаю слабшатиме, а ціни на "борщовий набір" можуть зрости через погодні та логістичні ризики.

паливо, адже ціни на пальне залежатимуть від курсу валют та світових цін на нафту.

комунальні тарифи, адже ціни на комунальні послуги для населення залишаються стабільними завдяки мораторію. Однак, у разі його скасування "показник інфляції досить помітно збільшиться".

Загалом, за словами експертів, поточні економічні тенденції залишаються в межах базового прогнозу.

Після укріплення майже до 41 грн за долар гривня повертається до росту. Й тут чинник руху не проінфляційний, оскільки більшість імпортерів й так заклали курс 44 грн за долар в ціні продажу. Головне щоб євро відкривалося проти гривні

"За результатами року очікую інфляцію на рівні 10,7%. Середньорічна річна інфляція — близько 13,4%", — ділиться своїм прогнозом Шевчишин.

Водночас, існують і значні ризики. Найбільшими з них аналітики вважають атаки на критичну інфраструктуру, дефіцит робітників, та зміни курсу валют.

"Після укріплення майже до 41 грн за долар гривня повертається до росту. Й тут чинник руху не проінфляційний, оскільки більшість імпортерів й так заклали курс 44 грн за долар в ціні продажу. Головне щоб євро відкривалося проти гривні", — зауважив Андрій Шевчишин.

За його прогнозом, українцям все ж слід очікувати курсу долара до 44 грн.

"Через фундаментальну слабкість долар до кінця 2025 року вийде в зону 43-44 грн, проте головним гравцем який поставе фінальну крапку куди піде ринок буде НБУ, він має всі важелі щоб стримати долар нижче 42-х грн, і може, за потреби, "пропустити" його вище за 45-ти грн", — прокоментував Фокусу ситуацію Андрій Шевчишин.