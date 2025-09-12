На ринку дешевшають овочі та крупи: НБУ пояснив, що впливає на інфляцію

Інфляція в Україні у серпні 2025 року впала до 13,2% річних, а ціни за місяць зменшилися на 0,2%. Основними чинниками стали рекордні врожаї овочів і фруктів та уповільнення подорожчання більшості товарів і послуг.

За інформацією Національного банку, показники інфляції виявилися нижчими за прогноз, озвучений у липневому Інфляційному звіті. Головним чинником стало збільшення пропозиції свіжих продуктів нового врожаю, а також ефекти від монетарних заходів НБУ та зниження напруженості на ринку праці. Базова інфляція залишалася практично на рівні прогнозу.

Загалом, річне подорожчання сирих продуктів харчування продовжило сповільнюватися, досягнувши 23,9%. Значне зниження або уповільнення росту цін зафіксовано на окремі овочі завдяки високому врожаю, тоді як фрукти дорожчали повільніше, але зберігали помітне подорожчання через весняні заморозки. Менш стрімко росли ціни на борошно та деякі крупи, у той час, як м’ясо продовжувало дорожчати через збільшення витрат на виробництво та скорочення поголів’я.

Водночас базова інфляція у серпні знизилася до 11,4%, а темпи росту оброблених продуктів впали до 17,7% річних. Насамперед уповільнилося подорожчання молочної продукції, олії та хлібобулочних виробів.

Темпи зростання цін на непродовольчі товари сповільнилися до 2,8%, а падіння цін на одяг і взуття стало більш помітним. Інфляція послуг трохи прискорилася — до 14,1%, що було зумовлено, перш за все, підвищенням тарифів на мобільний зв’язок, а також дорожчанням фінансових послуг, таксі та медичного страхування. Решта послуг дорожчала повільніше.

Окрім цього, подорожчання адміністративно регульованих товарів та послуг уповільнилося до 10,8% через менше зростання цін на алкоголь, тоді як тютюнові вироби продовжували дорожчати. Ціни на паливо зросли на 6%, що пояснюється як незначним падінням світових цін на нафту, так і зміцненням гривні щодо євро.

Також зауважується, що загальна інфляція протягом трьох місяців поспіль падає трохи швидше, ніж очікувалося, однак базова її складова відповідає прогнозу НБУ. Зокрема, у найближчі місяці тенденція до уповільнення інфляції має зберегтися завдяки надходженню нового врожаю та заходам Національного банку щодо підтримки привабливості гривневих активів і стабільності валютного ринку.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, лише за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомляли, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви.Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.