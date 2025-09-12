На рынке дешевеют овощи и крупы: НБУ объяснил, что влияет на инфляцию

Инфляция в Украине в августе 2025 года упала до 13,2% годовых, а цены за месяц уменьшились на 0,2%. Основными факторами стали рекордные урожаи овощей и фруктов и замедление подорожания большинства товаров и услуг.

Related video

По информации Национального банка, показатели инфляции оказались ниже прогноза, озвученного в июльском Инфляционном отчете. Главным фактором стало увеличение предложения свежих продуктов нового урожая, а также эффекты от монетарных мер НБУ и снижение напряженности на рынке труда. Базовая инфляция оставалась практически на уровне прогноза.

В общем, годовое подорожание сырых продуктов питания продолжило замедляться, достигнув 23,9%. Значительное снижение или замедление роста цен зафиксировано на отдельные овощи благодаря высокому урожаю, тогда как фрукты дорожали медленнее, но сохраняли заметное подорожание из-за весенних заморозков. Менее стремительно росли цены на муку и некоторые крупы, в то время, как мясо продолжало дорожать из-за увеличения затрат на производство и сокращения поголовья.

В то же время базовая инфляция в августе снизилась до 11,4%, а темпы роста обработанных продуктов упали до 17,7% годовых. Прежде всего замедлилось подорожание молочной продукции, масла и хлебобулочных изделий.

Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 2,8%, а падение цен на одежду и обувь стало более заметным. Инфляция услуг немного ускорилась — до 14,1%, что было обусловлено, прежде всего, повышением тарифов на мобильную связь, а также удорожанием финансовых услуг, такси и медицинского страхования. Остальные услуги дорожали медленнее.

Кроме этого, подорожание административно регулируемых товаров и услуг замедлилось до 10,8% из-за меньшего роста цен на алкоголь, тогда как табачные изделия продолжали дорожать. Цены на топливо выросли на 6%, что объясняется как незначительным падением мировых цен на нефть, так и укреплением гривны относительно евро.

Также отмечается, что общая инфляция в течение трех месяцев подряд падает немного быстрее, чем ожидалось, однако базовая ее составляющая соответствует прогнозу НБУ. В частности, в ближайшие месяцы тенденция к замедлению инфляции должна сохраниться благодаря поступлению нового урожая и мерам Национального банка по поддержанию привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию - впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.