Можуть виникнути проблеми: Гетманцев розповів, яким буде курс долара в Україні 2026 року

У бюджеті України заклали курс долара на рівні менше 45 гривень. Бізнес очікує зниження ціни національної валюти до 46 гривень за долар.

Середньорічний курс долара в Україні перебуває на рівні 44,7 гривень. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "РБК Україна".

При цьому Європейська Бізнес Асоціація повідомляла, що середній курс долара за очікуваннями бізнесу становить 46 гривень за долар. У 2025 році очікування були на рівні 44 гривень, а у 2024-му — 41 гривня.

"Можуть бути різні оцінки бізнесу. У бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 гривні за долар", — зазначив Гетманцев.

Нардеп каже, що у Нацбанку України досить великі резерви і цей факт позитивно впливає на курс долара. Однак є проблеми з торговельним балансом, які компенсуються міжнародними вливаннями, додав Гетманцев.

"Якщо вона буде ритмічна, жодного тиску на курс не буде. Якщо виникнуть проблеми з міжнародною допомогою, будуть і проблеми з курсом. Поки що такі ризики не високі", — пояснив він.

Однак журналісти зазначають, що Україні потрібно знайти на 2026 рік додатково щонайменше 10 млрд доларів міжнародної допомоги. Якщо цієї суми не буде, можуть виникнути курсові проблеми.

"Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року. Ця різниця і база, на якій вони будуть верстати бюджет", — підкреслив голова фінкомітету.

Нагадаємо, гривня нещодавно зміцнила позиції щодо долара. На курс долара впливає його ослаблення до євро та інших валют.

