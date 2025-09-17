Сигарети та солодкі напої: які товари можуть відчутно подорожчати у 2026 році

У 2026 році на українців очікують нові податки та підвищені акцизи, які безпосередньо вплинуть на вартість пального, тютюнових виробів і солодких напоїв.

Такі зміни передбачають зростання доходів скарбниці на 402 мільярди гривень. Значну частину додаткових надходжень планується отримати завдяки перегляду податкової політики та поступовому наближенню ставок до норм ЄС. Про це йдеться в проєкті держбюджету на наступний рік

Зокрема, акциз на сигарети зросте з 58 до 61 євро за тисячу штук, а мінімальне податкове зобов'язання збільшиться з 78 до 82 євро. Подорожчають і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи), хоч і несуттєво — з 70,4 до 70,8 євро. А акцизи на алкоголь у 2026 році залишаться без змін.

Істотне підвищення торкнеться пального: акциз на бензин піднімуть до 300 євро за тисячу літрів (плюс 1,37 грн на кожному літрі), на дизель — до 253,8 євро (плюс майже 3 грн), а на скраплений газ — до 198 євро (плюс 1,2 грн). Водночас уряд планує продовжувати поступове зростання ставок до 2028 року, щоб довести їх до рівня, закріпленого директивами ЄС. Це означає подорожчання не тільки пального, а й інших товарів і послуг, у собівартості яких пальне відіграє важливу роль.

Крім того, у бюджеті врахували нові податки, які ще належить затвердити. Йдеться про акциз на підсолоджені та ароматизовані напої, а також податок на продажі через цифрові платформи на кшталт OLX. Лише на останній очікують щонайменше 14 мільярдів гривень. Додатковим джерелом доходів залишиться підвищена ставка військового збору в розмірі 5%, яка й надалі поширюватиметься на підприємців та компанії на спрощеній системі.

Раніше Фокус повідомляв, що з середини жовтня в Україні очікується істотне підвищення цін на продукти харчування. Подорожчання охопить майже всі категорії — від овочів і м'яса до молочних продуктів і соняшникової олії. Найбільше зростання прогнозується саме для олії — близько 40%.

Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що середньорічний курс долара в Україні у 2026 році наразі оцінюють на рівні 44,7 гривні. Водночас за прогнозами Європейської Бізнес Асоціації, бізнес очікує курс приблизно на рівні 46 гривень за долар.