В Україні різко зростуть ціни на продукти: що незабаром подорожчає на 40%

Із середини жовтня в Україні очікується значне подорожчання продуктів харчування.

Зростання цін торкнеться практично всіх категорій товарів — від соняшникової олії та овочів до м'яса і молочної продукції. Про це повідомив народний депутат Дмитро Соломчук (фракція "Слуга народу") у коментарі виданню "Новини.LIVE".

Найбільший стрибок прогнозується для соняшникової олії — приблизно на 40%.

"Це величезна цифра. Це продукт, який повинен бути у кожного вдома, це складова споживчого кошика, і його купують не тільки заможні люди, а буквально всі", — підкреслив Соломчук.

Причинами різкого зростання вартості він назвав подорожчання сировини, світові біржові тенденції та загальну інфляцію, що зачепила аграрний сектор. За словами депутата, картопля залишиться відносно стабільною в ціні, проте дефіцит сховищ і сезонність можуть змінити ситуацію вже навесні.

"Подивимося, як він збережеться в картоплесховищах. Якщо буде нестача — ціни підуть угору", — зазначив він.

З овочами ситуація менш оптимістична: власні запаси швидко вичерпаються, а навесні ринок буде заповнений імпортом, що призведе до зростання цін на капусту, моркву, цибулю та інші базові продукти.

Крім того, світові ціни на зернові, сою, кукурудзу і соняшник безпосередньо впливають на собівартість виробництва м'яса і молочної продукції. Соломчук попередив, що здешевлення очікувати не варто.

"Зарплати у сфері зросли до рівня Чехії чи Словаччини, електроенергія дорога, а дефіцит кваліфікованих працівників тільки додає витрат виробникам", — пояснив він.

Головними чинниками подорожчання нардеп назвав: повномасштабну війну, яка порушила логістику і ринки; зростання вартості електроенергії; збільшення зарплат через брак робочої сили; а також підвищення собівартості продукції під впливом світових біржових тенденцій.

