В Украине резко вырастут цены на продукты: что в скором времени подорожает на 40%

С середины октября в Украине ожидается значительное подорожание продуктов питания.

Рост цен затронет практически все категории товаров — от подсолнечного масла и овощей до мяса и молочной продукции. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук ( фракция "Слуга народа") в комментарии изданию "Новини.LIVE".

Наибольший скачок прогнозируется для подсолнечного масла — примерно на 40%.

"Это огромная цифра. Это продукт, который должен быть у каждого дома, это составляющая потребительской корзины, и его покупают не только состоятельные люди, а буквально все", — подчеркнул Соломчук.

Причинами резкого роста стоимости он назвал подорожание сырья, мировые биржевые тенденции и общую инфляцию, затронувшую аграрный сектор. По словам депутата, картофель останется относительно стабильным в цене, однако дефицит хранилищ и сезонность могут изменить ситуацию уже весной.

"Посмотрим, как он сохранится в картофелехранилищах. Если будет нехватка — цены пойдут вверх", — отметил он.

С овощами ситуация менее оптимистична: собственные запасы быстро иссякнут, а весной рынок будет заполнен импортом, что приведет к росту цен на капусту, морковь, лук и другие базовые продукты.

Кроме того, мировые цены на зерновые, сою, кукурузу и подсолнечник напрямую влияют на себестоимость производства мяса и молочной продукции. Соломчук предупредил, что удешевления ожидать не стоит.

"Зарплаты в сфере выросли до уровня Чехии или Словакии, электроэнергия дорогая, а дефицит квалифицированных работников только добавляет расходов производителям", — объяснил он.

Главными факторами подорожания нардеп назвал: полномасштабную войну, которая нарушила логистику и рынки; рост стоимости электроэнергии; увеличение зарплат из-за нехватки рабочей силы; а также повышение себестоимости продукции под влиянием мировых биржевых тенденций.

