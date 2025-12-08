Українцям варто готуватися до нових цін на пальне: бензин, газ і дизель подорожчають

За оцінкою Національного банку України, у 2026 році пальне подорожчає. Нове підвищення цін на АЗС в Україні буде пов'язане зі зростанням акциз.

У 2025 році зростання цін на пальне було "відносно низьким та стабільним". Однак з 1 січня ситуація зміниться. Про це йдеться у звіті НБУ.

"З наступного року темпи зростання цін на пальне пришвидшаться насамперед через заплановане підвищення акцизного навантаження", — зазначили у банку.

Пальне подорожчає: як зміняться акцизи

Як передавав Фокус, у 2026 році в Україні очікується істотне зростання цін на пальне, адже акцизи піднімуть:

на бензин — до 300 євро за тисячу літрів (плюс 1,37 грн на кожному літрі);

на дизель — до 253,8 євро (плюс майже 3 грн);

на скраплений газ — до 198 євро (плюс 1,2 грн).

Українцям варто готуватися до нових цін на пальне

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі "delo.ua" спрогнозував, що у грудні ціни на бензин та дизпаливо будуть стабільними.

"Немає сенсу знижувати ціни, щоб за кілька тижнів знову підвищувати їх через акцизи. Я думаю що до весни в нас буде тривалий стабільний період цін на АЗС", — зазначив він.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, однак, не виключає можливості зниження цін на дизель. Це пояснюється тим, що з вересня середня ціна зросла на 6 грн/л, а потенціал зростання через акцизи становить всього 1,5 грн/л.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що через відключення світла в Україні можуть відчутно подорожчати продукти. Найбільше від знеструмлень страждають молочна продукція та м’ясо.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв спрогнозував, як довго ще будуть відключення світла за графіками. З його слів, навіть за позитивним сценарієм усю зиму доведеться миритися з плановими знеструмленнями.