Оновлений космоліт: Hyundai показала футуристичну сімейну модель (фото)

Оприлюднено перші фото Hyundai Staria 2026. Оригінальний мінівен дебютує в бензиновій та гібридній версіях, а пізніше з’явиться електричний варіант.

Мінівен Hyundai Staria пройшов планове оновлення і вже доступний на батьківщині, в Південній Кореї, за ціною від 32,6 млн вон ($22 000). Його подробиці розкрили на сайті Hyundai.

Hyundai Staria 2026 зберігає футуристичний дизайн і зовні нагадує космоліт. Пізнати оновлену модель можна за інакшою решіткою радіатора та зміненою передньою оптикою.

У салоні замінили кермо та дисплеї Фото: Hyundai

Салон Hyundai Staria зазнав суттєвіших змін. Мінівен отримав нове кермо і збільшені 12,3-дюймові екрани на передній панелі. Крім того, оновили перемикачі аудіо та клімату та посилили шумоізоляцію.

Важливо

Hyundai випустила яскравий 650-сильний електрокросовер преміумкласу (фото)

Як і раніше, лінійка Hyundai Staria – широка і різноманітна: у ній є двомісний фургон, пасажирські варіанти на 5-11 місць, розкішна версія Lounge.

Відео дня

Новий Hyundai Staria 2026 дебютує у двох варіантах – із 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 240 сил та 1,6-літровою гібридною установкою на 245 к. с.

У лінійці моделі існує 11-місна версія Фото: Hyundai

Пізніше лінійку має поповнити електричний варіант, а от 2,2-літровий 210-сильний турбодизель поки під питанням — його можуть лишити тільки на окремих ринках. Підвіску мінівена переналаштували, що зробило їзду комфортнішою.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов найдешевший електрокросовер Hyundai.

Також Фокус писав про електрифікований мінівен Buick із запасом ходу 1300 км.