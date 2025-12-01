Buick випустив електрифіковане сімейне авто із запасом ходу понад 1300 км (фото)

У Китаї презентували новий Buick Electra Encasa. Недорогий мінівен запропонують в електрифікованих версіях із запасом ходу до 1320 км.

Преміальний мінівен Buick Electra Encasa виходить на ринок із 5 грудня і в Китаї за ціною приблизно від $30 000. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Модель розширить лінійку Buick Electra, яка включає електрокари та плагін-гібриди, які випускають на спільному підприємстві концернів General Motors та SAIC у Китаї.

Модель випускатимуть в електрифікованих версіях Фото: CarNewsChina

Новий Buick Electra Encasa вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", дворівневими фарами та висувними дверними ручками.

Розміри Buick Electra Encasa 2026:

довжина – 5260 мм;

ширина – 2023 мм;

висота – 1835 мм;

колісна база – 3160 мм.

На передній панелі встановили великий трисекційний дисплей Фото: CarNewsChina

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран, також є проєкція на лобове скло. Окремий 21-дюймовий монітор та два тачскріни встановили для задніх пасажирів.

Семимісний мінівен Buick Electra Encasa має пневмопідвіску, систему напівавтономного руху, електроприводи крісел перших двох рядів та зсувних дверей (із керуванням жестами).

Крісла першого і другого рядів мають електропривід Фото: CarNewsChina

Новий Buick Electra Encasa дебютував у плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 180 к. с. та електромотором, потужність якого поки не розкривають. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Мінівен здатен проїхати 224 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1320 км.

Для задніх пасажирів встановили монітор Фото: autohome.com.cn

Пізніше з’явиться електромобіль Buick Electra Encasa, який запропонують у 272-сильній задньопривідній та 449-сильній повнопривідній версіях. Його запас ходу складе від 601 до 632 км.

До речі, нещодавно дебютував бюджетний мінівен від General Motors за $10 800.

Також Фокус повідомляв, що у мінівен Geely помістилися рекордні 42 особи.