500 сил і витрата 0,5 л/100 км: General Motors показали недорогий аналог Audi A6 (відео)

У Китаї представили новий Buick Electra L7. Елегантний седан Е-класу отримав економічну гібридну установку на 500 сил, а його запас ходу становить 1400 км.

Преміальний седан Buick Electra L7 невдовзі надійде у продаж і в Китаї коштуватиме приблизно 250 000 – 300 000 юанів ($34 800 – 41 800). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Новий Buick Electra L7 стане доступнішою альтернативою Audi A6 та Lexus ES. Вироблятимуть його на китайському підприємстві General Motors.

Гібрид Buick Electra L7 вирізняється стрімким обтічним дизайном із плавними формами кузова. У нього виражений "ніс", тоненькі діодні фари та аркоподібний дах.

Авто отримало потужну гібридну установку Фото: General Motors

Габарити Buick Electra L7:

довжина — 5032 мм;

ширина — 1952 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 3000 мм;

маса – 2105 кг.

У салоні встановлено цифрову панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає систему напівавтономного руху з лідаром.

Повнопривідний седан Buick Electra L7 оснащений двома електромоторами загальною потужністю 502 к. с. та 1,5-літровим бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с., яка грає роль генератора. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Buick Electra L7 отримав два дисплеї та проєкцію на лобове скло Фото: General Motors

Комбінована витрата пального складає лише 0,5 л/100 км, а велика батарея на 40,2 кВт∙год дозволяє проїхати 302 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1400 км.

Між іншим, нещодавно в Україні бачили вінтажний кабріолет Buick Electra 1972 року, який комплектували 7,5-літровим V8.

Також Фокус писав, що General Motors відродили недорогу модель, яка раніше продавалася в Україні.