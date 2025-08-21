500 сил и расход 0,5 л/100 км: General Motors показали недорогой аналог Audi A6 (видео)

В Китае представили новый Buick Electra L7. Элегантный седан Е-класса получил экономичную гибридную установку на 500 сил, а его запас хода составляет 1400 км.

Премиальный седан Buick Electra L7 вскоре поступит в продажу и в Китае будет стоить примерно 250 000 — 300 000 юаней ($34 800 — 41 800). Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Buick Electra L7 станет более доступной альтернативой Audi A6 и Lexus ES. Производить его будут на китайском предприятии General Motors.

Гибрид Buick Electra L7 отличается стремительным обтекаемым дизайном с плавными формами кузова. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и аркообразная крыша.

Авто получило мощную гибридную установку Фото: General Motors

Габариты Buick Electra L7:

длина — 5032 мм;

ширина — 1952 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 3000 мм;

масса — 2105 кг.

В салоне установлена цифровая панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Комплектация включает систему полуавтономного движения с лидаром.

Полноприводный седан Buick Electra L7 оснащен двумя электромоторами общей мощностью 502 л.с. и 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л.с., которая играет роль генератора. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Buick Electra L7 получил два дисплея и проекцию на лобовое стекло Фото: General Motors

Комбинированный расход топлива составляет всего 0,5 л/100 км, а большая батарея на 40,2 кВт∙ч позволяет проехать 302 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1400 км.

Между прочим, недавно в Украине видели винтажный кабриолет Buick Electra 1972 года, который комплектовали 7,5-литровым V8.

Также Фокус писал, что General Motors возродили недорогую модель, которая ранее продавалась в Украине.