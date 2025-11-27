У мінівен Geely помістилося 42 особи — це новий світовий рекорд (відео)

Новий Geely Galaxy V900 потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, як найбільш містке легкове авто у світі. У його салоні помістилося 42 людини.

У мінівен Geely Galaxy V900 вліз цілий танцювальний ансамбль. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У встановленні рекорду взяли участь 42 китайські танцівниці, причому для цього спеціально обирали учасниць ростом не вище за 170 см.

Новий Geely Galaxy V900 лише трохи перевершив досягнення кросовера Toyota RAV4, у який в 2015 році помістилася 41 особа. Досягнення одразу зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Geely Galaxy V900 оснащений плагін-гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Мінівен Geely Galaxy V900 – плагін-гібридний варіант електричної моделі LEVC L380, яку створила команда, що розробляє лондонські таксі. Його продажі стартують незабаром.

Geely Galaxy V900 сягає 5360 мм завдовжки і 1998 мм завширшки та доступний у версіях на 6-8 місць. Розробники стверджують, що у нього найпросторіший салон у класі.

Мінівен випускатимуть у версіях на 6-8 місць Фото: Geely

Новий Geely Galaxy V900 отримав плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором. На вибір запропонують батареї ємністю 43,3 та 50 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 165 і 202 км, відповідно. Витрата пального із розрядженою батареєю становить 7-7,2 л/100 км.

