В минивэн Geely поместилось 42 человека — это новый мировой рекорд (видео)

Новый Geely Galaxy V900 попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самое вместительное легковое авто в мире. В его салоне поместилось 42 человека.

В минивэн Geely Galaxy V900 влез целый танцевальный ансамбль. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В установлении рекорда приняли участие 42 китайские танцовщицы, причем для этого специально выбирали участниц ростом не выше 170 см.

Новый Geely Galaxy V900 лишь немного превзошел достижение кроссовера Toyota RAV4, в который в 2015 году поместился 41 человек. Достижение сразу зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Geely Galaxy V900 оснащен плагин-гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Минивэн Geely Galaxy V900 — плагин-гибридный вариант электрической модели LEVC L380, которую создала команда, разрабатывающая лондонские такси. Его продажи стартуют в скором времени.

Geely Galaxy V900 достигает 5360 мм в длину и 1998 мм в ширину и доступен в версиях на 6-8 мест. Разработчики утверждают, что у него самый просторный салон в классе.

Минивэн будут выпускать в версиях на 6-8 мест Фото: Geely

Новый Geely Galaxy V900 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. На выбор предложат батареи емкостью 43,3 и 50 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 165 и 202 км, соответственно. Расход топлива с разряженной батареей составляет 7-7,2 л/100 км.

