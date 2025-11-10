Электрифицированный китайский кроссовер установил рекорд запаса хода — более 2300 км (фото)

Новый Hongqi HS6 PHEV попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрифицированный кроссовер продемонстрировал запас хода более 2300 км в реальных условиях.

Премиальный Hongqi HS6 PHEV от FAW — самый "дальнобойный" электрифицированный кроссовер. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Hongqi HS6 — премиальный электрифицированный кроссовер Hongqi HS6 — премиальный электрифицированный кроссовер Фото: FAW

Кроссовер Hongqi HS6 установил новый мировой рекорд во время автопробега из города Шангри-Ла в Гуанчжоу, который прошел с 30 октября по 3 ноября. Авто преодолело 2327,343 км и посетило города Куньмин и Учжоу. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд Dongfeng Aeolus L7 превышен на 88 км.

Новый Hongqi HS6 PHEV выходит на рынок с 15 ноября. Плагин-гибрид оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором и доступен в 225-сильной переднеприводной и 495-сильной полноприводной версиях. На данный момент не известно, какой вариант стал рекордсменом.

На выбор доступны батареи емкостью 23,9 и 39,5 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет от 152 до 250 км. Ранее было заявлено, что на бензине и электротяге новый Hongqi HS6 PHEV способен преодолеть 1460-1650 км.

Премиальная модель богато оснащена Фото: FAW

Кроссовер Hongqi HS6 PHEV довольно богато оснащен. Его салон отделан кожей, установлены два больших экрана на передней панели и акустика с 12 динамиками, а его передние и задние сиденья имеют электропривод, подогрев и вентиляцию.

