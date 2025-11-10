Електрифікований китайський кросовер встановив рекорд запасу ходу — понад 2300 км (фото)

Новий Hongqi HS6 PHEV потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Електрифікований кросовер продемонстрував запас ходу понад 2300 км у реальних умовах.

Преміальний Hongqi HS6 PHEV від FAW — найбільш "далекобійний" електрифікований кросовер. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Hongqi HS6 — преміальний електрифікований кросовер Фото: FAW

Кросовер Hongqi HS6 встановив новий світовий рекорд під час автопробігу з міста Шангрі-Ла до Гуанчжоу, який пройшов із 30 жовтня по 3 листопада. Авто подолало 2327,343 км і відвідало міста Куньмін та Учжоу. Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд Dongfeng Aeolus L7 перевищено на 88 км.

Новий Hongqi HS6 PHEV виходить на ринок із 15 листопада. Плагін-гібрид оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором і доступний у 225-сильній передньопривідній та 495-сильній повнопривідній версіях. Наразі не відомо, який варіант став рекордсменом.

На вибір доступні батареї ємністю 23,9 та 39,5 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить від 152 до 250 км. Раніше було заявлено, що на бензині та електротязі новий Hongqi HS6 PHEV здатен подолати 1460-1650 км.

Преміальна модель багато оснащена Фото: FAW

Кросовер Hongqi HS6 PHEV доволі багато оснащений. Його салон оздоблений шкірою, встановлено два великі екрани на передній панелі та акустику з 12 динаміками, а його передні та задні сидіння мають електропривід, підігрів та вентиляцію.

