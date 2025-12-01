Buick выпустил электрифицированное семейное авто с запасом хода более 1300 км (фото)
В Китае презентовали новый Buick Electra Encasa. Недорогой минивэн предложат в электрифицированных версиях с запасом хода до 1320 км.
Премиальный минивэн Buick Electra Encasa выходит на рынок с 5 декабря и в Китае по цене примерно от $30 000. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.
Модель расширит линейку Buick Electra, которая включает электрокары и плагин-гибриды, выпускаемые на совместном предприятии концернов General Motors и SAIC в Китае.
Новый Buick Electra Encasa отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", двухуровневыми фарами и выдвижными дверными ручками.
Размеры Buick Electra Encasa 2026:
- длина — 5260 мм;
- ширина — 2023 мм;
- высота — 1835 мм;
- колесная база — 3160 мм.
В салоне на всю ширину передней панели растянули большой трехсекционный экран, также есть проекция на лобовое стекло. Отдельный 21-дюймовый монитор и два тачскрина установили для задних пассажиров.
Семиместный минивэн Buick Electra Encasa имеет пневмоподвеску, систему полуавтономного движения, электроприводы кресел первых двух рядов и сдвижных дверей (с управлением жестами).
Новый Buick Electra Encasa дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л. с. и электромотором, мощность которого пока не раскрывают. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Минивэн способен проехать 224 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1320 км.
Позже появится электромобиль Buick Electra Encasa, который предложат в 272-сильной заднеприводной и 449-сильной полноприводной версиях. Его запас хода составит от 601 до 632 км.
