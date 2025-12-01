Buick выпустил электрифицированное семейное авто с запасом хода более 1300 км (фото)

В Китае презентовали новый Buick Electra Encasa. Недорогой минивэн предложат в электрифицированных версиях с запасом хода до 1320 км.

Премиальный минивэн Buick Electra Encasa выходит на рынок с 5 декабря и в Китае по цене примерно от $30 000. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Модель расширит линейку Buick Electra, которая включает электрокары и плагин-гибриды, выпускаемые на совместном предприятии концернов General Motors и SAIC в Китае.

Модель будут выпускать в электрифицированных версиях Фото: CarNewsChina

Новый Buick Electra Encasa отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", двухуровневыми фарами и выдвижными дверными ручками.

Размеры Buick Electra Encasa 2026:

длина — 5260 мм;

ширина — 2023 мм;

высота — 1835 мм;

колесная база — 3160 мм.

На передней панели установили большой трехсекционный дисплей Фото: CarNewsChina

В салоне на всю ширину передней панели растянули большой трехсекционный экран, также есть проекция на лобовое стекло. Отдельный 21-дюймовый монитор и два тачскрина установили для задних пассажиров.

Відео дня

Важно

General Motors создали бюджетный городской электромобиль за $5600 (фото)

Семиместный минивэн Buick Electra Encasa имеет пневмоподвеску, систему полуавтономного движения, электроприводы кресел первых двух рядов и сдвижных дверей (с управлением жестами).

Кресла первого и второго рядов имеют электропривод Фото: CarNewsChina

Новый Buick Electra Encasa дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л. с. и электромотором, мощность которого пока не раскрывают. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Минивэн способен проехать 224 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1320 км.

Для задних пассажиров установили монитор Фото: autohome.com.cn

Позже появится электромобиль Buick Electra Encasa, который предложат в 272-сильной заднеприводной и 449-сильной полноприводной версиях. Его запас хода составит от 601 до 632 км.

Кстати, недавно дебютировал бюджетный минивэн от General Motors за $10 800.

Также Фокус сообщал, что в минивэн Geely поместились рекордные 42 человека.