Hyundai випустила яскравий 650-сильний електрокросовер преміумкласу (фото)

Електрокросовер Genesis GV60 від Hyundai отримав спортивну версію Magma. Вона отримала 650-сильну установку і здатна перемикати передачі.

Новий Genesis GV60 Magma презентували у Франції на автодромі Поль-Рікар, а її продажі стартують у 2026 році. Про це повідомляється на сайті преміального підрозділу Hyundai.

Електрокросовер — перший представник нової спортивної лінійки Magma. Його оснастили силовою установкою від Hyundai Ioniq 5 N та 6 N.

Електрокросовер отримав обвіс і антикрило Фото: Genesis

Віддача становить 609 к. с. і 740 Н∙м у звичайному режиму та 650 к. с. і 790 Н∙м – короткочасно в режимі Boost. Ємність батареї – 84 кВт∙год.

Електромобіль Genesis GV60 Magma здатен розігнатися до 100 км/год приблизно за 3,5 с, а до 200 км/год – 10,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 264 км/год.

Салон оздобили алькантарою Фото: Genesis

Від Hyundai Ioniq 5 N дісталися дрифт-режим, електронний диференціал, а також системи, які імітують звук двигуна та перемикання передач. Крім того, переналаштовано підвіску і встановлені більші гальма.

Відрізнити Magma від звичайного Genesis GV60 можна за агресивнішою передньої частини, обвісом та антикрилом. Також звертають на себе увагу розширені колісні арки і 21-дюймові диски.

Електрокар отримав спортивні крісла Фото: Genesis

Салон Genesis GV60 Magma оздоблений алькантарою, а в дисплеях змінено графіку. Електрокросовер отримав спортивні крісла та кермо.

