Hyundai выпустила яркий 650-сильный электрокроссовер премиум-класса (фото)

Электрокроссовер Genesis GV60 от Hyundai получил спортивную версию Magma. Она получила 650-сильную установку и способна переключать передачи.

Новый Genesis GV60 Magma презентовали во Франции на автодроме Поль-Рикар, а ее продажи стартуют в 2026 году. Об этом сообщается на сайте премиального подразделения Hyundai.

Электрокроссовер — первый представитель новой спортивной линейки Magma. Его оснастили силовой установкой от Hyundai Ioniq 5 N и 6 N.

Электрокроссовер получил обвес и антикрыло Фото: Genesis

Отдача составляет 609 л.с. и 740 Н∙м в обычном режиме и 650 л.с. и 790 Н∙м — кратковременно в режиме Boost. Емкость батареи — 84 кВт∙ч.

Электромобиль Genesis GV60 Magma способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 3,5 с, а до 200 км/ч — 10,9 с. Максимальная скорость ограничена на 264 км/ч.

Салон украсили алькантарой Фото: Genesis

От Hyundai Ioniq 5 N достались дрифт-режим, электронный дифференциал, а также системы, которые имитируют звук двигателя и переключения передач. Кроме того, перенастроена подвеска и установлены более крупные тормоза.

Отличить Magma от обычного Genesis GV60 можно по более агрессивной передней части, обвесу и антикрылу. Также обращают на себя внимание расширенные колесные арки и 21-дюймовые диски.

Электрокар получил спортивные кресла Фото: Genesis

Салон Genesis GV60 Magma отделан алькантарой, а в дисплеях изменена графика. Электрокроссовер получил спортивные кресла и руль.

