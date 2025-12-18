Обновленный космолет: Hyundai показала футуристическую семейную модель (фото)

Обнародованы первые фото Hyundai Staria 2026. Оригинальный минивэн дебютирует в бензиновой и гибридной версиях, а позже появится электрический вариант.

Минивэн Hyundai Staria прошел плановое обновление и уже доступен на родине, в Южной Корее, по цене от 32,6 млн вон ($22 000). Его подробности раскрыли на сайте Hyundai.

Hyundai Staria 2026 сохраняет футуристический дизайн и внешне напоминает космолет. Узнать обновленную модель можно по иной решетке радиатора и измененной передней оптике.

В салоне заменили руль и дисплеи Фото: Hyundai

Салон Hyundai Staria претерпел более существенные изменения. Минивэн получил новый руль и увеличенные 12,3-дюймовые экраны на передней панели. Кроме того, обновили переключатели аудио и климата и усилили шумоизоляцию.

Как и раньше, линейка Hyundai Staria — широкая и разнообразная: в ней есть двухместный фургон, пассажирские варианты на 5-11 мест, роскошная версия Lounge.

Новый Hyundai Staria 2026 дебютирует в двух вариантах — с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 240 сил и 1,6-литровой гибридной установкой на 245 л. с.

В линейке модели существует 11-местная версия Фото: Hyundai

Позже линейку должен пополнить электрический вариант, а вот 2,2-литровый 210-сильный турбодизель пока под вопросом — его могут оставить только на отдельных рынках. Подвеску минивэна перенастроили, что сделало езду более комфортной.

