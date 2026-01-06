Старший брат Duster и новая Toyota RAV4: какие авто ожидаются в Украине в 2026 году (фото)

2026 год обещает быть для украинского авторынка богатым на новинки. Появятся новые поколения популярных Mazda CX-5 и Toyota RAV4, электрические Porsche Cayenne и BMW iX3.

В новом году в Украине дебютирует целый ряд интересных моделей. Фокус пообщался с автоимпортерами и представительствами производителей и узнал, какие новые автомобили ожидаются на нашем рынке в 2026 году.

BMW

BMW iX3 Фото: BMW

В Украине дебютирует новый BMW iX3. Электрокроссовер является альтернативой BMW X3 и представителем совершенно нового семейства Neue Klasse. К тому же, именно он презентовал новое направление в дизайне марки. 469-сильный BMW iX3 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его запас хода составляет 805 км

Citroen

Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

В феврале-марте в Украине презентуют новый Citroen C5 Aircross второго поколения. Кроссовер подрос и кардинально изменился внешне — его дизайн стал граненым. Он просторнее внутри и имеет большой 651-литровый багажник. В Украине стоит ожидать 145-сильный "мягкий" гибрид, однако в модельном ряду впервые появились электрические варианты с запасом хода до 680 км.

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Кроме того, ожидается расширение линейки младшего Citroen C3 Aircross — привезут "мягкий" гибрид и бензиновый вариант с автоматом.

DS

DS №4 Фото: Тарас Брязгунов

Новый DS №4, который недавно дебютировал в Украине, в апреле-мае получит дизельную модификацию со знакомым 1,5-литровым двигателем BlueHDi мощностью 130 сил.

Ford

Ford Ranger Wildtrack Фото: Ford

В июне украинскую линейку Ford Ranger пополнит новая версия Wildtrack с 3,0-литровым турбодизельным V6, который развивает 240 л.с. и 600 Н∙м.

Hyundai

Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai

В Украину приедет обновленный электромобиль Hyundai Ioniq 6 с измененным дизайном передней части и новым рулем в салоне. Седан получил более крупные батареи емкостью 63 и 84 кВт∙ч и теперь его запас хода достигает 700 км.

Hyundai Staria Фото: Hyundai

Появится на нашем рынке и модернизированный минивэн Hyundai Staria, который обновили как снаружи, так и внутри.

Jeep

Jeep Compass Фото: Stellantis

В марте на украинском рынке ожидается новый Jeep Compass третьего поколения. Кроссовер стал больше и брутальнее на вид, а еще переехал на платформу STLA Medium, то есть стал собратом Peugeot 3008 и Opel Grandland. У него более современный салон и больший 550-литровый багажник. В линейке модели появились 195-сильный плагин-гибрид и электрическая версия на 375 сил.

Кроме того, в июле в Украину приедет обновленный компактный кроссовер Jeep Avenger, который еще не дебютировал.

Mazda

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Одна из самых ожидаемых новинок 2026 года — кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения, который появится в Украине осенью. Он сохранил знакомый дизайн, однако стал больше и просторнее, а в салоне установили цифровой щиток приборов и большой тачскрин. На данный момент модель выпускается в двух 2,5-литровых модификациях — 187-сильной бензиновой и 141-сильной гибридной. Позже ожидаются инновационные двигатели нового поколения.

Кроме того, осенью в Украину вернется флагманский семейный кроссовер Mazda CX-90, но уже в обновленной версии.

MG

Гибрид MG HS

В марте линейку MG HS в Украине пополнит экономичная гибридная модификация мощностью 224 л. с. Такой кроссовер расходует всего 5,2 л на 100 км.

MG S5 EV Фото: MG

А в мае на украинский рынок выйдут два электрокроссовера MG. Новый MG S5 EV заменит недорогую модель ZS EV. 4,5-метровое авто производится в версиях мощностью 170 и 230 л. с. с батареями емкостью 49 и 64 кВт∙ч. Запас хода достигает 480 км.

MG S6 EV Фото: MG

4,7-метровый семейный электрокроссовер MG S6 EV займет нишу модели Marvel R. Он напоминает младшего брата внешне, но просторнее и имеет большой 674-литровый багажник. Электрокар выпускают в 245-сильном заднеприводном и 362-сильном полноприводном вариантах с батареей на 77 кВт∙ч. Запас хода составляет 485-530 км.

Opel

Opel Frontera Фото: Opel

Новый Opel Frontera в Украине получит 1,2-литровую бензиновую версию на 110 л. с. с автоматической КПП. Произойдет это в июне-июле.

Peugeot

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

Во втором квартале в Украине презентуют обновленный Peugeot 408 с измененным дизайном. Эта модель еще не дебютировала — ее мировая премьера состоится на автошоу в Брюсселе 9 января.

Кроме того, в мае появится особая версия пикапа Peugeot Landtrek специально для украинского рынка.

Porsche

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Новый Porsche Cayenne 2026 также ожидается в Украине в мае. Как известно, он стал электромобилем. Кроссовер крупнее и обтекаемее, а в его салоне на передней панели установили три дисплея. Топовая 1156-сильная версия способна разогнаться до сотни за 2,5 с, а большая батарея емкостью 113 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 622-640 км.

Renault

Renault Trafic Фото: Renault

В первом полугодии в Украине появятся обновленные коммерческие модели Renault Trafic и Master, а во втором полугодии дебютируют новые легковушки.

Renault Boreal Фото: Renault

В частности, ожидается семейный кроссовер Renault Boreal — старший брат Duster и собрат Dacia Bigster. Недорогое 4,55-метровое авто с граненым дизайном просторное внутри и имеет вместительный 586-литровый багажник. Новый Renault Boreal комплектуется 1,3-литровым турбомотором на 163 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Renault Symbioz Фото: Renault

А вот кроссовер Renault Symbioz является старшим братом Captur. 4,4-метровое авто имеет регулируемые задние сиденья и багажник объемом 492-624 л. Новый Renault Symbioz комплектуют 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 140 л. с. и 170-сильной гибридной установкой.

SEAT

SEAT Ibiza и Arona Фото: SEAT

В 2026 году в Украине ожидаются обновленные SEAT Ibiza и Arona. Хэтчбек и кроссовер В-класса отличаются новой передней частью и улучшенной внутренней отделкой. Модели комплектуются бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 л и мощностью до 150 сил.

Subaru

Subaru Outback Фото: Subaru

В Украине ожидается новый Subaru Outback, который кардинально изменился и превратился из внедорожного универсала в кроссовер. Авто отличается брутальным рубленым дизайном и имеет просторный салон. Кроссовер Subaru Outback сохранил фирменный симметричный полный привод и двигатели объемом 2,5 л (180 л.с.) и 2,4 л турбо (260 л.с.).

Subaru Forester Hybrid Фото: Subaru

Линейку Subaru Forester в Украине пополнит 194-сильный гибрид. Кроссовер расходует в среднем 6,7 л на 100 км.

Toyota

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Важной новинкой станет кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения, который должен появиться в Украине в середине 2026 года. Модель осталась верна своей концепции и сохранила рубленый дизайн. Новая Toyota RAV4 несколько подросла, а в ее салоне появились более современная цифровая панель приборов и большой дисплей. Гибрид Toyota RAV4 стал мощнее — 239 л. с.

Toyota bZ Фото: Toyota

Кроме того, на украинский рынок выйдет электрокроссовер Toyota bZ. 4,6-метровое авто является альтернативой RAV4 и отличается футуристическим дизайном и нестандартной компоновкой салона. Электрокар выпускают в версиях мощностью от 170 до 338 л. с. с батареями на 57,7 и 74,7 кВт∙ч, а его запас хода достигает 505 км.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

В Украине дебютирует новый Volkswagen T-Roc второй генерации. Компактный кроссовер стал больше, просторнее и выразительнее на вид, а в салоне по примеру старшего VW Touareg установили более крупные экраны на передней панели. Модель дебютировала с бензиновыми турбомоторами мощностью от 116 до 204 л. с.

Volvo

Volvo ES90 Фото: Volvo

Volvo анонсирует на 2026 год целый ряд новинок в Украине. В январе на рынок выходит флагманский электрический седан Volvo ES90 — пятиметровый конкурент Tesla Model S. Авто имеет аркообразную крышу и увеличенный клиренс, а в салоне установлен портретный тачскрин. Уже известно, что цена Volvo ES90 стартует с 2,9 млн гривен. Электрокар дебютирует в 333-сильном исполнении с батареей на 92 кВт∙ч и запасом хода 650 км.

Volvo EX60 еще не презентовали Фото: Volvo

Летом в Украине появится электрокроссовер Volvo EX60 с большим запасом хода и набором инновационных технологий (его мировая премьера состоится в январе). В декабре ожидаются новый Volvo XC60 и обновленный Volvo XC40, а также обновленная линейка плагин-гибридов.

