Дебютировали новые SEAT Ibiza и Arona: как изменились компактные недорогие авто (фото)

В Испании презентовали новые SEAT Ibiza и Arona. Компактные хэтчбек и кроссовер прошли модернизацию и изменились внешне.

Новый SEAT Ibiza и его собрат Arona выйдут на рынок в начале 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт испанского автопроизводителя.

SEAT Ibiza Фото: SEAT

Кроссовер SEAT Arona и хэтчбек Ibiza получили новое "лицо". У них иная решетка радиатора, более тонкие диодные фары и более выразительный бампер с передним воздухозаборником. Заменили и задний бампер, а еще расширили палитру цветов и предложили легкосплавные диски диаметром до 18-дюймов.

SEAT Arona Фото: SEAT

В салоне SEAT Ibiza и Arona улучшили отделку. В варианте FR стандартными стали новые спортивные сиденья, а руль обшит перфорированной кожей. Перечень опций пополнили более быстрая беспроводная зарядка смартфонов и мощная 300-ваттная аудиосистема с 6 динамиками.

Відео дня

Важно

Источник эндорфинов: тест-драйв нового CUPRA Formentor

Новые SEAT Arona и Ibiza выйдут на рынок с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (95 и 115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а для Ibiza также доступен 1,0-литровый атмосферный двигатель на 80 сил.

В салоне улучшили отделку Фото: SEAT

В 2027 году линейку пополнят "мягкие" гибридные версии. Хэтчбек и кроссовер SEAT предлагают с механической КПП или роботом DSG.

Ранее Фокус рассказывал о новом седане Toyota Corolla 2026, который претерпел существенные изменения.

Также мы писали о гибриде Duster с полным приводом, автоматом и заводским ГБО.