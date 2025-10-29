Дебютували нові SEAT Ibiza та Arona: як змінилися компактні недорогі авто (фото)

В Іспанії презентували нові SEAT Ibiza та Arona. Компактні хетчбек та кросовер пройшли модернізацію та змінилися зовні.

Новий SEAT Ibiza та його побратим Arona вийдуть на ринок на початку 2026 року. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського автовиробника.

SEAT Ibiza Фото: SEAT

Кросовер SEAT Arona і хетчбек Ibiza отримали нове "лице". У них інакша решітка радіатора, тонші діодні фари та виразніший бампер із переднім повітрозабірником. Замінили і задній бампер, а ще розширили палітру кольорів та запропонували легкосплавні диски діаметром до 18-дюймів.

SEAT Arona Фото: SEAT

У салоні SEAT Ibiza та Arona покращили оздоблення. У варіанті FR стандартними стали нові спортивні сидіння, а кермо обшите перфорованою шкірою. Перелік опцій поповнили швидша бездротова зарядка смартфонів та потужна 300-ватна аудіосистема із 6 динаміками.

Відео дня

Важливо

Нові SEAT Arona та Ibiza вийдуть на ринок із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (95 та 115 к. с.) і 1,5 л (150 к. с.), а для Ibiza також доступний 1,0-літровий атмосферний двигун на 80 сил.

У салоні покращили оздоблення Фото: SEAT

У 2027 році лінійку поповнять "м’які" гібридні версії. Хетчбек і кросовер SEAT пропонують із механічною КПП або роботом DSG.

