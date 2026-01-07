Кроссоверы и электрокары: эксперты определили лучшие авто года в мире (фото)
Объявлены полуфиналисты конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Среди претендентов на победу преобладают электромобили и кроссоверы.
Лучшие авто года в мире выбрали из 58 моделей-претендентов. Об этом сообщается на сайте премии World Car of the Year.
В полуфинал попали 10 моделей, среди которых доминируют электромобили и кроссоверы.
Полуфиналисты конкурса World Car of the Year 2026:
- Audi Q5/SQ5;
- BMW iX3;
- BYD Seal 6 DM-i;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Palisade;
- Kia EV4;
- Kia EV5;
- Mercedes-Benz CLA;
- Nissan Leaf;
- Toyota RAV4.
Кроме того, определили лучшие авто года в нескольких различных категориях.
Лучшие премиальные авто:
- Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
- Audi A6/S6;
- Cadillac Vistiq;
- Lucid Gravity;
- Volvo ES90.
Самые лучшие электромобили:
- Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
- BMW iX3;
- Hyundai Ioniq 9;
- Mercedes-Benz CLA;
- Nissan Leaf.
Лучшие городские авто:
- Alfa Romeo Junior;
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV;
- NIO Firefly;
- Hyundai Место проведения;
- Wuling Binguo.
Лучшие спортивные авто:
- BMW M2 CS;
- Chevrolet Corvette E-Ray;
- Hyundai Ioniq 6 N;
- Land Rover Defender OCTA;
- Mercedes-AMG GT 63 Pro.
Лучший дизайн года:
- NIO Firefly;
- Kia PV5;
- Lynk & Co 08;
- Mazda 6e/EZ-6;
- Volvo ES90.
3 марта станут известны финалисты конкурса — по три модели в каждой категории. Победителей же объявят 1 апреля на автошоу в Нью-Йорке.
Премия World Car of the Year вручается с 2004 года. Лучшие авто года в мире определяет жюри из 98 автожурналистов, представляющих 33 страны. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV3.
Между прочим, недавно назвали лучшие авто года в Японии.
Также Фокус писал о самых важных автомобильных новинках 2025 года.