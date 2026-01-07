Поддержите нас UA
Кроссоверы и электрокары: эксперты определили лучшие авто года в мире (фото)

Жюри выбрало полуфиналистов конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года")

Объявлены полуфиналисты конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Среди претендентов на победу преобладают электромобили и кроссоверы.

Лучшие авто года в мире выбрали из 58 моделей-претендентов. Об этом сообщается на сайте премии World Car of the Year.

В полуфинал попали 10 моделей, среди которых доминируют электромобили и кроссоверы.

Полуфиналисты конкурса World Car of the Year 2026:

  • Audi Q5/SQ5;
  • BMW iX3;
  • BYD Seal 6 DM-i;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Hyundai Palisade;
  • Kia EV4;
  • Kia EV5;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Nissan Leaf;
  • Toyota RAV4.

Кроме того, определили лучшие авто года в нескольких различных категориях.

Лучшие премиальные авто:

  • Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
  • Audi A6/S6;
  • Cadillac Vistiq;
  • Lucid Gravity;
  • Volvo ES90.
Самые лучшие электромобили:

  • Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
  • BMW iX3;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Nissan Leaf.

Лучшие городские авто:

  • Alfa Romeo Junior;
  • Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV;
  • NIO Firefly;
  • Hyundai Место проведения;
  • Wuling Binguo.
Лучшие спортивные авто:

  • BMW M2 CS;
  • Chevrolet Corvette E-Ray;
  • Hyundai Ioniq 6 N;
  • Land Rover Defender OCTA;
  • Mercedes-AMG GT 63 Pro.

Лучший дизайн года:

  • NIO Firefly;
  • Kia PV5;
  • Lynk & Co 08;
  • Mazda 6e/EZ-6;
  • Volvo ES90.
3 марта станут известны финалисты конкурса — по три модели в каждой категории. Победителей же объявят 1 апреля на автошоу в Нью-Йорке.

Премия World Car of the Year вручается с 2004 года. Лучшие авто года в мире определяет жюри из 98 автожурналистов, представляющих 33 страны. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV3.

Между прочим, недавно назвали лучшие авто года в Японии.

Также Фокус писал о самых важных автомобильных новинках 2025 года.