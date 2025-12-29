Новая Mazda CX-5 и кроссовер Nissan Leaf: главные автомобильные премьеры 2025 года (фото)

В 2025 году представили немало интересных знаковых авто. Среди них — новые Mazda CX-5 и Toyota RAV4, электрический Porsche Cayenne и кроссовер Nissan Leaf.

Уходящий год оказался богатым на важные автомобильные премьеры. Среди новинок — кроссоверы, электромобили, премиальные модели и суперкары. Фокус выбрал главные автомобильные новинки 2025 года, которые определяют направления развития автомобильной отрасли.

BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Электрокроссовер BMW iX3 — первенец в новом семействе Neue Klasse. Электрический аналог BMW X3 демонстрирует новое направление в дизайне и оформлении интерьера, а также презентует современную платформу. А еще 469-сильное авто имеет едва ли не самый большой в классе запас хода в 805 км.

BYD Yangwang U9 Xtreme

BYD Yangwang U9 Xtreme Фото: BYD Auto

BYD стал крупнейшим производителем электрокаров в мире, а суперкар Yangwang U9 Xtreme - его имиджевая модель, которая демонстрирует возможности концерна. Это самое мощное и самое быстрое серийное авто в мире. 3000-сильный электромобиль разогнался до рекордных 496 км/ч.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee Фото: Stellantis

Культовый Jeep Cherokee возвращается на рынок в несколько измененном формате. Внедорожник стал больше и брутальнее на вид и в то же время значительно современнее. Модель дебютировала в 213-сильном гибридном исполнении с расходом 6,3 л на 100 км.

Lexus ES

Lexus ES Фото: Lexus

Большие седаны и универсалы проигрывают в популярности кроссоверам, однако сегмент жив — на рынке появляются свежие модели. Новый Lexus ES больше дистанцировался от Toyota Camry, стал агрессивнее снаружи и современнее внутри. Отныне модель доступна не только в гибридных, но и в электрических версиях мощностью до 340 сил.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения — одна из самых долгожданных моделей 2025 года. Авто выглядит знакомо, но стало больше и просторнее, а еще получило цифровой щиток приборов и современную мультимедийную систему. Со старта новая Mazda CX-5 выпускается в 2,5-литровых бензиновой (187 л.с.) и гибридной (141 л.с.) версиях, но вскоре получит высокоэффективные двигатели нового поколения.

Mercedes GLC EQ

Mercedes GLC EQ Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes GLC стал электрокаром. Как и его основной конкурент BMW iX3, он демонстрирует новое направление в дизайне. В салоне — огромный экран на всю переднюю панель. Запас хода превышает 700 км, а пополнить его на 300 км можно всего за 10 минут благодаря быстрой зарядке.

Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf третьего поколения кардинально изменился и стал обтекаемым компактным кроссовером. Он значительно современнее и мощнее, а его запас хода вырос более чем вдвое и теперь достигает 600 км. При этом электрокар остается недорогим — от 35 тыс. евро.

Порше Кайенн

Порше Кайенн Фото: Porsche

Случилось немыслимое — новый Porsche Cayenne превратился в электрокроссовер. Это самая мощная серийная модель в истории марки, которая в топовом исполнении имеет 1156 сил и стартует до сотни за 2,5 с. Большая батарея на 113 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 640 км. А еще это первый в мире электромобиль с функцией беспроводной зарядки.

Renault Twingo

Renault Twingo Фото: Renault

Renault Twingo возвращается и демонстрирует, что электромобили могут быть действительно доступными. С учетом льгот и субсидий цена Renault Twingo стартует с 14 700 евро. Оригинальный дизайн выдержан в стилистике самого первого Renault Twingo 1992 года, а запас хода хэтчбека составляет 263 км.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Самый популярный кроссовер в мире сменил поколение, но не принципы или философию. Никаких революций — новая Toyota RAV4 остается узнаваемой, а ее габариты не слишком изменились. В линейке сохранены знакомые 2,5-литровые гибридные и плагин-гибридные версии, однако их мощность увеличили и теперь в топовом варианте она достигает 320 сил.

