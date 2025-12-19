Suzuki презентовала недорогого конкурента Duster с расходом 4,7 л на 100 км (фото)

Презентован новый Suzuki Across. Доступный кроссовер с богатым оснащением дебютирует в экономичной бензиновой версии, а позже появится гибрид.

Новый Suzuki Across выйдет на рынок в 2026 году и будет стоить менее 20 000 долларов в базовой версии. Подробности авто раскрыли на сайте японского производителя.

Кроссовер будет стоить менее $20 000 Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki Across не имеет ничего общего с одноименной европейской моделью на базе Toyota RAV4. Вместо этого это экспортная версия Suzuki Victoris, который выпускают в Индии. Его планируют продавать в 100 странах мира, а сначала он выйдет на рынки ЮАР и Сейшельских островов.

На передней панели установлены два экрана Фото: Suzuki

Новый Suzuki Across — компактный кроссовер размером с Duster (4,36 м в длину), который отличается рубленым дизайном в духе Vitara. В салоне в топовых версиях установлен цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Кроме того, комплектация включает люк, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника и адаптивный круиз-контроль.

Для дешевого авто доступен электропривод двери багажника Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki Across дебютирует с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 103 л. с., который расходует 4,7 л на 100 км. Позже ожидается 116-сильный гибрид. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП, а за доплату будет доступен полный привод.

Между прочим, недавно презентовали семейный кроссовер за $13 000 от MG и General Motors.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом Ford Bronco.