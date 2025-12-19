Для города и бездорожья: новая Toyota RAV4 2026 получила яркие версии (фото, видео)

Новая Toyota RAV4 шестого поколения совсем недавно вышла на рынок, а уже получила сразу две тюнингованные версии. Кроссоверы оснащены гибридной установкой.

Тюнинг Toyota RAV4 2026 выполнило ателье Modellista, которое принадлежит японскому автопроизводителю. Об этом сообщается на его сайте.

Кроссовер Toyota RAV4 доработали по двум разным программам. Пакет Lifestyle выдержан в спортивном стиле и доступен для стандартной версии модели.

В салоне Toyota RAV4 Lifestyle улучшили подсветку Фото: Toyota

Toyota RAV4 Lifestyle получила более агрессивный передний бампер, иную решетку радиатора, обвес и дополнительную диодную оптику. За доплату предлагают 20-дюймовые литые диски с низкопрофильной резиной. В салоне улучшили подсветку, а в багажнике установили органайзер.

В багажнике установили органайзер Фото: Toyota

Тюнинг-пакет Outdoor создали для версии повышенной проходимости Toyota RAV4 Adventure. Этот кроссовер получил более массивный пластиковый обвес, защиту днища и диодную оптику в решетке радиатора. В качестве опции ему доступны 18-дюймовые диски с внедорожными шинами.

Toyota RAV4 Outdoor Фото: Toyota

Оба кроссовера Toyota RAV4 Modellista оснащены 2,5-литровой гибридной установкой мощностью 239 сил, ведь на данный момент модель доступна на японском рынке только в этой модификации.

