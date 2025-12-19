Для міста і бездоріжжя: нова Toyota RAV4 2026 отримала яскраві версії (фото, відео)

Нова Toyota RAV4 шостого покоління зовсім недавно вийшла на ринок, а вже отримала одразу дві тюнінговані версії. Кросовери оснащені гібридною установкою.

Тюнінг Toyota RAV4 2026 виконало ательє Modellista, яке належить японському автовиробнику. Про це повідомляється на його сайті.

Кросовер Toyota RAV4 доопрацювали за двома різними програмами. Пакет Lifestyle витриманий у спортивному стилі та доступний для стандартної версії моделі.

У салоні Toyota RAV4 Lifestyle покращили підсвічування Фото: Toyota

Toyota RAV4 Lifestyle отримала агресивніший передній бампер, інакшу решітку радіатора, обвіс та додаткову діодну оптику. За доплату пропонують 20-дюймові литі диски з низькопрофільноюю гумою. У салоні покращили підсвічування, а в багажнику встановили органайзер.

У багажнику встановили органайзер Фото: Toyota

Тюнінг-пакет Outdoor створили для версії підвищеної прохідності Toyota RAV4 Adventure. Цей кросовер отримав масивніший пластиковий обвіс, захист днища та діодну оптику в решітці радіатора. В якості опції йому доступні 18-дюймові диски з позашляховими шинами.

Toyota RAV4 Outdoor Фото: Toyota

Обидва кросовери Toyota RAV4 Modellista оснащені 2,5-літровою гібридною установкою потужністю 239 сил, адже наразі модель доступна на японському ринку лише в цій модифікації.

