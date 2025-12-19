Цена $32 500 и запас хода 1200 км: в продажу поступил электрический Ford Bronco (фото)

В семействе Ford Bronco пополнение — появилась новая электрическая модель. Внедорожник оказался недорогим, а его запас хода достигает 1220 км.

Новый Ford Bronco начали продавать в Китае, ведь его выпускают именно там — на совместном предприятии JMC-Ford. Впрочем, уже известно, что модель будет экспортироваться и вскоре она появится в Австралии и ряде других стран. Подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.

Цена Ford Bronco 2026 составляет от 229 800 до 282 800 юаней ($32 500 — 40 100). Таким образом, он дешевле электромобилей Tesla или внедорожников Rivian.

За доплату Ford Bronco превратят в автодом Фото: Ford

Электромобиль Ford Bronco сохраняет знакомый рубленый дизайн и фирменную радиаторную решетку, однако крупнее бензиновых собратьев.

Размеры Ford Bronco 2026:

длина — 5025 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1825 мм;

колесная база — 2950 мм;

масса — 2510 кг.

Внедорожник богато оснащен Фото: Ford

Несмотря на это, в салоне Ford Bronco 2026 остается два ряда сидений. Объем багажника составляет 497 л, также у отдельных версий есть 160-литровый отсек спереди.

Внедорожник получил цифровой щиток приборов, 15,6-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Также комплектация Ford Bronco включает 10 подушек безопасности, панорамную крышу, электропакет, камеры и акустику с 23 динамиками. За доплату предлагают пакет, который превращает Bronco в автодом.

Спереди есть 160-литровый багажник Фото: Ford

Новый Ford Bronco предлагают в мощных поноприводных версиях. Электрокар на 445 л. с. имеет батарею емкостью 105,4 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на 170 км/ч, а запас хода составляет 650 км.

Альтернатива — 416-сильная версия с меньшей батареей на 43,7 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым генератором мощностью 148 л. с. Такой внедорожник может проехать 220 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1220 км.

Электромобиль Ford Bronco не боится бездорожья. Его клиренс составляет 220 мм, угол въезда — 30°, а съезда — 32°.

Ранее стало известно об еще одном новом члене семейства Ford Bronco — отдельной компактной модели для Европы.

Также Фокус рассказывал о 830-сильном электрическом Hummer в Киеве.