Ціна $32 500 і запас ходу 1200 км: у продаж надійшов електричний Ford Bronco (фото)

У сімействі Ford Bronco поповнення — з’явилася нова електрична модель. Позашляховик виявився недорогим, а його запас ходу сягає 1220 км.

Новий Ford Bronco почали продавати в Китаї, адже його випускають саме там – на спільному підприємстві JMC-Ford. Утім, уже відомо, що модель експортуватимуть і невдовзі вона з’явиться в Австралії та низці інших країн. Подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.

Ціна Ford Bronco 2026 становить від 229 800 до 282 800 юанів ($32 500 – 40 100). Отже, він дешевший за електромобілі Tesla чи позашляхові Rivian.

За доплату Ford Bronco перетворять на автодім Фото: Ford

Електромобіль Ford Bronco зберігає знайомий рубаний дизайн і фірмову радіаторну решітку, проте більший за бензинових побратимів.

Розміри Ford Bronco 2026:

довжина – 5025 мм;

ширина – 1960 мм;

висота – 1825 мм;

колісна база – 2950 мм;

маса – 2510 кг.

Позашляховик багато оснащений Фото: Ford

Попри це, у салоні Ford Bronco 2026 залишається два ряди сидінь. Об’єм багажника становить 497 л, також у окремих версій є 160-літровий відсік спереду.

Важливо

Позашляховик отримав цифровий щиток приладів, 15,6-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також комплектація Ford Bronco включає 10 подушок безпеки, панорамний дах, електропакет, камери та акустику з 23 динаміками. За доплату пропонують пакет, який перетворює Bronco на автодім.

Спереду є 160-літровий багажник Фото: Ford

Новий Ford Bronco пропонують у потужних понопривідних версіях. Електрокар на 445 к. с. має батарею ємністю 105,4 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на 170 км/год, а запас ходу становить 650 км.

Альтернатива – 416-сильна версія з меншою батареєю на 43,7 кВт∙год та 1,5-літровим бензиновим генератором потужністю 148 к. с. Такий позашляховик може проїхати 220 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1220 км.

Електромобіль Ford Bronco не боїться бездоріжжя. Його кліренс становить 220 мм, кут в’їзду – 30°, а з’їзду – 32°.

Раніше стало відомо про ще одного нового члена сімейства Ford Bronco — окрему компактну модель для Європи.

