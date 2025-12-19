Підтримайте нас RU
Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster із витратою 4,7 л на 100 км (фото)

новий Suzuki Across
Suzuki Across — недорогий 4,35-метровий кросовер | Фото: Suzuki

Презентовано новий Suzuki Across. Доступний кросовер із багатим оснащенням дебютує в економічній бензиновій версії, а пізніше з'явиться гібрид.

Новий Suzuki Across вийде на ринок у 2026 році та коштуватиме менш ніж 20 000 доларів у базовій версії. Подробиці авто розкрили на сайті японського виробника.

Suzuki Across
Кросовер коштуватиме менш ніж $20 000
Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Across не має нічого спільного з однойменною європейською моделлю на базі Toyota RAV4. Натомість це експортна версія Suzuki Victoris, який випускають в Індії. Його планують продавати в 100 країнах світу, а спочатку він вийде на ринки ПАР та Сейшельських островів.

Салон Suzuki Across 2026
На передній панелі встановлено два екрани
Фото: Suzuki
Новий Suzuki Across – компактний кросовер розміром із Duster (4,36 м завдовжки), який вирізняється рубаним дизайном у дусі Vitara. У салоні в топових версіях встановлено цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло. Крім того, комплектація включає люк, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та адаптивний круїз-контроль.

кросовер Suzuki Across
Для дешевого авто доступний електропривід дверей багажника
Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Across дебютує з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 103 к. с., який витрачає 4,7 л на 100 км. Пізніше очікується 116-сильний гібрид. На вибір за пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, а за доплату буде доступний повний привід.

Між іншим, нещодавно презентували сімейний кросовер за $13 000 від MG і General Motors.

Також Фокус розповідав про новий електричний Ford Bronco.