Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster із витратою 4,7 л на 100 км (фото)

Презентовано новий Suzuki Across. Доступний кросовер із багатим оснащенням дебютує в економічній бензиновій версії, а пізніше з'явиться гібрид.

Новий Suzuki Across вийде на ринок у 2026 році та коштуватиме менш ніж 20 000 доларів у базовій версії. Подробиці авто розкрили на сайті японського виробника.

Кросовер коштуватиме менш ніж $20 000 Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Across не має нічого спільного з однойменною європейською моделлю на базі Toyota RAV4. Натомість це експортна версія Suzuki Victoris, який випускають в Індії. Його планують продавати в 100 країнах світу, а спочатку він вийде на ринки ПАР та Сейшельських островів.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Suzuki

Новий Suzuki Across – компактний кросовер розміром із Duster (4,36 м завдовжки), який вирізняється рубаним дизайном у дусі Vitara. У салоні в топових версіях встановлено цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло. Крім того, комплектація включає люк, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та адаптивний круїз-контроль.

Для дешевого авто доступний електропривід дверей багажника Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Across дебютує з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 103 к. с., який витрачає 4,7 л на 100 км. Пізніше очікується 116-сильний гібрид. На вибір за пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, а за доплату буде доступний повний привід.

