Нова Mazda CX-5 і кросовер Nissan Leaf: головні автомобільні прем'єри 2025 року (фото)

У 2025 році представили чимало цікавих знакових авто. Серед них — нові Mazda CX-5 і Toyota RAV4, електричний Porsche Cayenne та кросовер Nissan Leaf.

Рік, що минає, виявився багатим на важливі автомобільні прем’єри. Серед новинок — кросовери, електромобілі, преміальні моделі та суперкари. Фокус обрав головні автомобільні новинки 2025 року, які визначають напрямки розвитку автомобільної галузі.

BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Електрокросовер BMW iX3 – первісток у новому сімействі Neue Klasse. Електричний аналог BMW X3 демонструє новий напрям у дизайні та оформленні інтер’єру, а також презентує сучасну платформу. А ще 469-сильне авто має чи не найбільший у класі запас ходу в 805 км.

BYD Yangwang U9 Xtreme

BYD Yangwang U9 Xtreme Фото: BYD Auto

BYD став найбільшим виробником електрокарів у світі, а суперкар Yangwang U9 Xtreme – його іміджева модель, яка демонструє можливості концерну. Це найпотужніше і найшвидше серійне авто у світі. 3000-сильний електромобіль розігнався до рекордних 496 км/год.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee Фото: Stellantis

Культовий Jeep Cherokee повертається на ринок у дещо зміненому форматі. Позашляховик став більшим і брутальнішим на вигляд та водночас значно сучаснішим. Модель дебютувала в 213-сильному гібридному виконанні з витратою 6,3 л на 100 км.

Lexus ES

Lexus ES Фото: Lexus

Великі седани та універсали програють у популярності кросоверам, проте сегмент живий – на ринку з’являються свіжі моделі. Новий Lexus ES більше дистанціювався від Toyota Camry, став агресивнішим зовні та сучаснішим усередині. Віднині модель доступна не лише в гібридних, але й у електричних версіях потужністю до 340 сил.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-5 третього покоління – одна з найбільш довгоочікуваних моделей 2025 року. Авто виглядає знайомо, але стало більшим і просторішим, а ще отримало цифровий щиток приладів та сучасну мультимедійну систему. Зі старту нова Mazda CX-5 випускається у 2,5-літрових бензиновій (187 к. с.) та гібридній (141 к. с.) версіях, але невдовзі отримає високоефективні двигуни нового покоління.

Mercedes GLC EQ

Mercedes GLC EQ Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes GLC став електрокаром. Як і його основний конкурент BMW iX3, він демонструє новий напрям у дизайні. У салоні – величезний екран на всю передню панель. Запас ходу перевищує 700 км, а поповнити його на 300 км можна усього за 10 хвилин завдяки швидкій зарядці.

Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf третього покоління кардинально змінився і став обтічним компактним кросовером. Він значно сучасніший і потужніший, а його запас ходу зріс більш, ніж удвічі й тепер сягає 600 км. При цьому електрокар залишається недорогим – від 35 тис. євро.

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Сталося немислиме – новий Porsche Cayenne перетворився на електрокросовер. Це найпотужніша серійна модель в історії марки, яка в топовому виконанні має 1156 сил і стартує до сотні за 2,5 с. Велика батарея на 113 кВт∙год забезпечує запас ходу до 640 км. А ще це перший у світі електромобіль із функцією бездротової зарядки.

Renault Twingo

Renault Twingo Фото: Renault

Renault Twingo повертається і демонструє, що електромобілі можуть бути дійсно доступними. Із урахуванням пільг та субсидій ціна Renault Twingo стартує з 14 700 євро. Оригінальний дизайн витримано у стилістиці найпершого Renault Twingo 1992 року, а запас ходу хетчбека становить 263 км.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Найпопулярніший кросовер у світі змінив покоління, але не принципи чи філософію. Ніяких революцій – нова Toyota RAV4 залишається пізнаваною, а її габарити не надто змінилися. У лінійці збережені знайомі 2,5-літрові гібридні та плагін-гібридні версії, проте їх потужність збільшили і тепер у топовому варіанті вона сягає 320 сил.

