Броня, дымовая завеса и 1000 сил: представлен идеальный внедорожник для Украины (фото)

Презентован новый Rezvani Tank второго поколения. Экстремальный внедорожник доступен в версиях мощностью до 1000 л.с. и может быть оснащен броней, тепловизором, электрошокером и распылителем газа.

Внедорожник Rezvani Tank 2026 уже доступен для заказа по цене от $175 000, однако стоимость топовых бронированных версий модели превышает полмиллиона долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте американского автопроизводителя.

Внедорожник доступен в бронированной версии

Новый Rezvani Tank, как и предшественник, построен на рамном шасси Jeep Wrangler, однако его кузов — полностью новый. Дизайн стал еще более брутальным и рубленым. Стандартными являются большие 37-дюймовые шины, а за доплату предлагают внедорожный пакет с повышенным клиренсом, усиленной подвеской и еще большими 40-дюймовыми покрышками.

Салон украсили дорогой кожей

Салон Jeep Wrangler почти не изменился — его лишь обшили дорогой кожей. Также раскрыли перечень опций для Rezvani Tank. В пакете за 42 000 долларов предлагают дымовую завесу, противогазы, электрошокеры в дверных ручках и шины, которые не боятся прокола.

Кроме того, доступны тепловизор, видеорегистратор, сирена, распылитель газа и тактическая аптечка. Стальная броня стандарта В6 (она выдерживает обстрел из АК-47 и взрыв гранаты) стоит 85 000 долларов, а композитная — $142 000.

На выбор доступны двигатели мощностью от 270 до 1000 сил

Линейка двигателей Rezvani Tank широкая и разнообразная. На выбор предлагают 2,0-литровую бензиновую турбочетверку на 270 л. с., 3,6-литровый 286-сильный V6, 6,4-литровый 500-сильный V8 и плагин-гибридную установку мощностью 375 л. с. Топовыми являются 6,2-литровые компрессорные V8 Hemi мощностью 707 и 1000 сил.

