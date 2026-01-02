На аукцион выставили уникальный багги Hummer с экстравагантным дизайном (фото)

В США на аукционе будут продавать необычную версию Hummer H1. Знаменитый внедорожник превратили в оригинальный багги.

Багги Hummer существует в одном-единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте аукциона Mecum.

За основу для проекта взяли Hummer H1 2003 года, однако донора определить трудно, ведь авто совсем на него не похоже. Ему изготовили совершенно новый двухдверный кузов с рубленым дизайном, большим углом наклона лобового стекла и минимальными крыльями. Он получил защитное покрытие Raptor.

Авто получило полностью новый кузов Фото: Mecum

Подножки, фары и фонари изготовлены с нуля. Сзади видны высоко посаженные выхлопные трубы. Кроме того, внедорожник получил огромные 44-дюймовые колеса.

Двери открываются против движения. Салон также полностью новый — его отделали кожей и добавили диодную подсветку. На центральной панели установили мультимедийную систему с тачскрином.

Салон отделали кожей Фото: Mecum

Силовой агрегат Hummer H1 остался без изменений. Багги оснащен 6,5-литровым турбодизельным V8 мощностью 190 сил, 4-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей. Пробег автомобиля составляет 32 тыс. км.

